Кіберзлочинці почали маскувати свої атаки під розсилки про коронавірус.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції.

У повідомленні наголошується, що хакери швидко скористалися ситуацією і активізували свої атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення.

“Кіберзлочинці в більшості країн світу, використовуючи панічні настрої серед громадян в період пандемії, здійснюють фішинг-атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення. Їх метою є отримання персональних даних користувачів мережі, а саме логінів і паролів доступу до різних інтернет-ресурсів: електронних поштових скриньок, облікових записів соціальних мереж, електронних гаманців і т.п. для подальшого привласнення грошей”, – попереджають в НПУ.

Зокрема, хакери замаскували свої атаки під інформування громадян про розвиток пандемії. Для введення в оману вони найчастіше використовують в своїх фішинг-розсилках посилання на слово “Corona”, а також поширюють шкідливе програмне забезпечення шляхом копіювання інформаційних панелей організацій, що надають актуальну інформацію про COVID-19.

З огляду на ці обставини, кіберполіції радить:

використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення;

постійно оновлювати операційну систему;

використовувати ліцензійні антивірусні програми з актуальними базами і постійно оновлювати їх;

не завантажувати підозрілі файли з листів електронної пошти, якщо Ви не чекаєте цього листа;

не переходити за сумнівними посиланнями;

завантажувати файли тільки з перевірених ресурсів.

Крім того, кіберполіції відкрила телефонну лінію для інформаційної підтримки громадян.