Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції.
У повідомленні наголошується, що хакери швидко скористалися ситуацією і активізували свої атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення.
“Кіберзлочинці в більшості країн світу, використовуючи панічні настрої серед громадян в період пандемії, здійснюють фішинг-атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення. Їх метою є отримання персональних даних користувачів мережі, а саме логінів і паролів доступу до різних інтернет-ресурсів: електронних поштових скриньок, облікових записів соціальних мереж, електронних гаманців і т.п. для подальшого привласнення грошей”, – попереджають в НПУ.
Зокрема, хакери замаскували свої атаки під інформування громадян про розвиток пандемії. Для введення в оману вони найчастіше використовують в своїх фішинг-розсилках посилання на слово “Corona”, а також поширюють шкідливе програмне забезпечення шляхом копіювання інформаційних панелей організацій, що надають актуальну інформацію про COVID-19.
З огляду на ці обставини, кіберполіції радить:
використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення;
постійно оновлювати операційну систему;
використовувати ліцензійні антивірусні програми з актуальними базами і постійно оновлювати їх;
не завантажувати підозрілі файли з листів електронної пошти, якщо Ви не чекаєте цього листа;
не переходити за сумнівними посиланнями;
завантажувати файли тільки з перевірених ресурсів.
Крім того, кіберполіції відкрила телефонну лінію для інформаційної підтримки громадян.
- Раніше повідомлялося, що дослідники знайшли спосіб вкрасти дані з комп’ютерів без можливості підключення до інших пристроїв, використовуючи яскравість РК-дисплея.