У компанії Google заявили про хакерські спроби втрутитися в роботу комп'ютерних систем передвиборних штабів президента Дональда Трампа і його суперника Джо Байдена.

Про це в Twitter написав керівник відділу з кібербезпеки Google Шейн Хатлі.

Він вважає, що хакери можуть бути пов’язані з Іраном та Китаєм. Це хакери з груп APT35 або Charming Kitten.

Зокрема, на пошту передвиборного штабу Байдена приходили електронні листи з посиланнями, призначеними для збору паролів і зараження пристроїв шкідливим програмним забезпеченням.

При цьому, в Google запевняють, що хакерські атаки були безуспішними.

У зв’язку з тим, що сталося Хантлі дав рекомендації про те, як діяти в такій ситуації. Зокрема, він порадив поліпшити захист особистих акаунтів. Мінімум – застосувати двофакторну аутентифікацію.

У Трампа відповіли, що помітили атаку хакерів і вжили відповідних заходів, щоб її не допустити. Також вони зазначили, що співробітники передвиборного штабу знають про те, які кроки потрібно зробити в подібних ситуаціях.