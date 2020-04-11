Оператори вимагача DoppelPaymer опублікували у Мережі дані, викрадені у промислового підрядника Visser Precision, через те, що компанія не заплатила викуп.

Про це повідомляє видання The Register.

Зазначається, що компанія Visser Precision, яка постраждала від атаки DoppelPaymer, це один з найбільших промислових підрядників в США, в число клієнтів якого входять промислові підприємства, а також компанії аерокосмічної та автомобільної промисловості (наприклад, Lockheed Martin, SpaceX, Tesla, Boeing, Honeywell, Blue Origin, Sikorsky, Joe Gibbs Racing і багато інших).

За інформацією видання, DoppelPaymer атакував Visser Precision в березні поточного року. Так як компанія не заплатила викуп у встановлений термін, зловмисники втілили свої погрози у життя і опублікували у відкритому доступі добірку викрадених документів.

Витік торкнувся даних таких клієнтів: Visser Precision, як Tesla, Lockheed Martin, Boeing і SpaceX. Видавництво пише, що серед оприлюдненої документації можна знайти закриту інформацію про військове обладнання, розроблене Lockheed Martin, наприклад, специфікації антени для системи захисту від мінометів. Також була опублікована фінансова документація, інформація про постачальників, звіти про аналіз даних і юридичні документи.