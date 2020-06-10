У результаті хакерської атаки були викрадені дані близько 300 тисяч користувачів компанії Nintendo – японського розробника відеоігор та ігрових консолей.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на заяву компанії.

Злом був вперше виявлений у квітні. Тоді повідомлялося, що хакери заволоділи даними про ідентифікатори Nintendo Network ID 160 тисяч користувачів.

Тепер же в компанії заявили, що кількість постраждалих майже в два рази більша і досягає 300 тисяч. Частина вкрадених акаунтів належить користувачам консолі Nintendo Switch.

Крім входу в систему і отримання можливості грати в ігри, хакери бачили дату народження, країну або регіон, а також адреси електронної пошти користувачів. Крім того, вони могли отримати доступ до платіжних послуг, пов’язаних із цими обліковими записами (включаючи облікові записи PayPal або кредитні картки для купівлі товарів на платформі Nintendo).

Nintendo виявила нові зламані облікові записи після розслідування. У компанії запевнили, що вживають додаткових заходів безпеки.

За словами представників Nintendo, для здійснення шахрайських покупок використовувалася лише невелика частина зламаних акаунтів, а відшкодування коштів цим користувачам практично завершено.

Компанія просить клієнтів перевіряти історію покупок на наявність несанкціонованих транзакцій, щоб потім зробити заявку на повернення коштів.

Крім того, Nintendo відправляє повідомлення по електронній пошті постраждалим користувачам, закликаючи їх змінити паролі.

Ще в квітні користувачі почали скаржитися в соціальних мережах на відсутність коштів на своїх рахунках у Nintendo, а в деяких випадках на те, що їхні гроші використовувалися для купівлі віртуальної валюти Fortnite.

ДОВІДКА. Nintendo Network ID – це унікальне ім’я користувача та пароль, які використовуються в основному для консолей Nintendo 3DS та Wii U. На більш новому Nintendo Switch користувачі можуть просто створити обліковий запис, використовуючи адресу електронної пошти, хоча пов’язати його з Nintendo Network ID також можливо.