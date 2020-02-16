Офіційні Twitter-акаунти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і футбольного клубу "Барселона" були зламані і тимчасово заблоковані.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на прес-службу соціальної мережі.

Інцидент стався в суботу, 15 лютого. Відзначається, що акаунти були зламані “через сторонню платформу”.

“Як тільки ми дізналися про цю проблему, то заблокували скомпрометовані облікові записи і тісно співпрацюємо з нашими партнерами для їх відновлення”, – заявив представник Twitter.

Представник Міжнародного олімпійського комітету повідомив, що відомство окремо розслідує інцидент.

Крім того, хакери зламали акаунт іспанського футбольного клубу “Барселона”, розмістивши там повідомлення про нібито повернення в ФК бразильця Неймара.

“Привіт, ми OurMine. Що ж, ми прочитали кілька особистих повідомлень. Схоже, що Неймар повернеться сюди”, – написали хакери.

В іншому повідомленні говорилося, що рівень безпеки облікового запису “Барселони” покращився, але “ще не найнадійніший”.

У футбольному клубі вже повідомили, що публікації, які з’явилися за час атаки, були видалені, і вибачилися перед уболівальниками.

“Барселона” проведе аудит кібербезпеки і перевірить всі протоколи і зв’язки зі сторонніми інструментами, щоб уникнути подібних інцидентів”, – наголосили в прес-службі клубу.

Як повідомляє видання Business Insider, в атакованих акаунтах були оприлюднені записи, в яких згадувалася хакерська група OurMine.

Ця група раніше зламувала акаунти відомих людей. Наприклад, в 2016 році хакери зламали Twitter-акаунти співзасновника “Вікіпедії” Джиммі Уейлса, творця Pokеmon Go Джона Ханке, співзасновника Twitter Джека Дорсі, генерального директора Google Сундара Пічаї, засновника Facebook Марка Цукерберга.

За даними ЗМІ, OurMine базується в Саудівській Аравії.

У коментарі Business Insider OurMine підтвердила, що стоїть за кібератаками на акаунти “Барселони” і Олімпійських ігор. Хакери відзначили, що вибирають цілі навмання, використовуючи “сторонній додаток” для доступу до облікових записів.