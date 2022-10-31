Американський мільярдер і новий власник Twitter планує запровадити у соціальній мережі платну верифікацію. Підписка у 20 доларів на місяць надасть можливість користуватися "галочками", які раніше були безоплатними.

Про це повідомило The Verge.

Ілон Маск готовий звільнити власну команду, якщо вона не запровадить нову функцію до 7 листопада, пише видання.

Джерела The Verge зазначили, що компанія планує змінити платну підписку Twitter Blue. Зокрема до неї можуть додати більше можливостей.

За новою ідеєю, планується підвищити вартість підписки з 5 доларів до 20. У ній буде передбачено включити можливість отримання підтвердження верифікації, яка діятиме на період підписки.

Якщо користувач вже має “галочку”, то у нього є 90 днів для оформлення платної підписки. В іншому випадку його позбавлять синьої галочки біля імені профілю.