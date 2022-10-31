Про це повідомило The Verge.
Ілон Маск готовий звільнити власну команду, якщо вона не запровадить нову функцію до 7 листопада, пише видання.
Джерела The Verge зазначили, що компанія планує змінити платну підписку Twitter Blue. Зокрема до неї можуть додати більше можливостей.
За новою ідеєю, планується підвищити вартість підписки з 5 доларів до 20. У ній буде передбачено включити можливість отримання підтвердження верифікації, яка діятиме на період підписки.
Якщо користувач вже має “галочку”, то у нього є 90 днів для оформлення платної підписки. В іншому випадку його позбавлять синьої галочки біля імені профілю.
- Американський мільярдер Ілон Маск, який став новим власником Twitter, наказав розпочати звільнення співробітників. Поки що масштаб скорочень не вдалося визначити.
- 27 жовтня американський винахідник та підприємець Ілон Маск звернувся до рекламодавців Twitter за день до встановленого судом терміну закриття угоди з придбання платформи. Він пояснив, що його мотивувало придбати соцмережу.