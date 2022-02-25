Колишня нардепка від партії "Самопоміч" Ганна Гопко народила дитину в укритті під час бомбардування Києва.

Про це політикиня написала у Facebook.

Доньку політикиня назвала Міа та зауважила: дівчинка народилася цієї ночі у важкому стресовому середовищі – під час бомбардування Києва у притулку.

“Її мама щаслива після цих важких пологів”, – пише Гопко.

Вона наголосила, що у час, коли президент Росії Володимир Путін атакує Україну, хоче звернутися до усіх матерів з РФ і РБ.

“Коли Путін вбиває українців, ми закликаємо матерів у Росії та Білорусі протестувати проти війни Росії в Україні”, – написала Гопко.

Політикиня наголосила, що зараз українці захищають життя та людство.