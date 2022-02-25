Про це політикиня написала у Facebook.
Доньку політикиня назвала Міа та зауважила: дівчинка народилася цієї ночі у важкому стресовому середовищі – під час бомбардування Києва у притулку.
“Її мама щаслива після цих важких пологів”, – пише Гопко.
Вона наголосила, що у час, коли президент Росії Володимир Путін атакує Україну, хоче звернутися до усіх матерів з РФ і РБ.
“Коли Путін вбиває українців, ми закликаємо матерів у Росії та Білорусі протестувати проти війни Росії в Україні”, – написала Гопко.
Політикиня наголосила, що зараз українці захищають життя та людство.
- Нагадаємо, за півтори доби війни Росія втратила більше, ніж СРСР за рік в Афганістані.