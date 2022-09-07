Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Міноборони підготувало наказ, яким укотре відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Натомість нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла зазначила, що нарешті в Міноборони зробили висновки, адже через некоректно сформовані підзаконні акти міністерств парламент змушений реагувати.

Про це йдеться у коментарях під публікацією Ганни Маляр на офіційній сторінці у Facebook.

Ганнам Маляр у повідомленні розповіла, що наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проєкт Закону “Про внесення змін до статті 1 закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Також вона зазначила, що розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік ще на рік – до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков.

“Нагадую, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом. Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання”, – зауважила Ганна Маляр.

Натомість у коментарях під дописом нардепка від партії “Слуга народу” Мар’яна Безугла написала: “Нарешті! Є бачення — змінюйте свій же наказ. Добре, що в Міноборони висновки зроблені”.

У відповідь Ганна Маляр зазначила, що цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить комітету, а потім й парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання.

Натомість Безугла відповіла: “Парламент знайде собі раду. Давайте тут про Міноборони й щоб далі не було ситуацій, коли Парламент змушений реагувати через некоректно сформовані підзаконні акти міністерств. Принаймні, щоб таких ситуацій було менше. Дякую за Ваше висвітлення, працюємо”.

Ганна Маляр зауважила: “Цей пост як раз про парламент. Ми відтерміновуємо саме тому, що не змінена норма з обов‘язкового обліку на добровільний. Міноборони не може її змінити, лише відтермінувати. Тому наразі поки не буде змін в законі, облік залишається обов’язковим, просто відтермінований на рік. Далі все залежить від парламенту. Або він змінить на добровільність, або так і буде – обов’язково, але відтерміновано”.

Далі Мар’яна Безугла наголосила, що Міноборони вільне відтермінувати на 2, 3, 5 років, то ж ситуація, яку було штучно зроблено невідкладною більше ніколи такою стати не має. А також додала: “Прошу також опрацювати питання переліку професій — це теж наказ МОУ”.

Натомість колишній заступник міністра інформаційної політики України у 2017—2019 роках Дмитро Золотухін прокоментував дискусію між Ганною Маляр та Мар’яною Безуглою й написав: “От даремно ви критикуєте Міністерство цифрової трансформації України. Діджиталізація в Україні дійшла до того рівня, що представник законодавчої влади ставить задачі представнику виконавчої влади через коментарі на Facebook. Я вважаю – це прорив урядових комунікацій!”

Варто зазначити, що нещодавно вже була суперечка між Ганною Маляр та Мар’яною Бузуглою. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не поширювати фейки про військовий облік жінок. Та нагадала, що Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Натомість нардепка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла їй заперечила.