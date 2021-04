Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

У жовтні, в розпал президентської передвиборчої кампанії, в американському виданні New York Post опублікували компрометуючу “переписку” нібито сина віцепрезидента США Джо Байдена, Хантера, з українським колегою з компанії Burisma Вадимом Пожарським. У першому листі, нібито за 2014 рік, Пожарський запитує у Хантера, чи може той організувати зустріч з Байденом-старшим, “скориставшись його політичним впливом”. Основне листування датується 2015 роком. В одному з листів Пожарський дякує Байдена за зустріч з його батьком, тодішнім віцепрезидентом США.

Крім листування, на цьому ж комп’ютері знайшли відео “непристойного сексуального характеру” за участю Хантера Байдена.

В інтерв’ю з Трейсі Сміт на “CBS Sunday Morning” Хантер сказав:

“Насправді, я не знаю … Я дійсно не знаю … Я поняття не маю, поняття не маю, чи це так”.

Months after it was alleged that a laptop revealed Hunter Biden's business interests in China and Ukraine, the president's son tells Tracy Smith that the laptop "could be" his

Watch the full interview this weekend on #CBSSunday pic.twitter.com/DhtY5IcPeg

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) April 2, 2021