Відомий ізраїльський історик Ювал Ной Харарі висловив думку, що зупинити глобальну епідемію коронавірусу COVID-19, не допоможуть пропаганда та ізоляція.

Відповідний пост Харарі опублікував в своєму Instagram.

Історик зазначив, що політики підірвали довіру людей до науки та влади. Без довіри, на думку Харарі, перемогти епідемію коронавірусу не вийде.

“Щоб перемогти епідемію, люди мають довіряти науковим експертам, громадяни мають довіряти державним органам, а країни мають довіряти один одному. За останні кілька років безвідповідальні політики навмисно підірвали довіру до науки, органів державної влади та міжнародного співробітництва”, — написав він.

Харарі зазначив, що для того, щоб запобігти катастрофі, не допоможуть пропаганда та ізоляція хворих.

“Щоб запобігти катастрофі, нам потрібно повернути втрачену довіру. Ви не можете перемогти глобальну епідемію через пропаганду та ізоляцію”, — додав він.

Справжньою протиотрутою в цьому випадку, на думку Харарі, є “наукове знання та глобальне співробітництво”.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували два нові випадки інфікування коронавірусом — в Житомирській та Чернівецькій областях. Пацієнтка з коронавірусом з Житомирської області, у якої 12 березня виявили коронавірус, не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювався після приїзду з-за кордону. Дружина жителя Чернівецької області, у якого виявили коронавірус СOVID-19, напередодні відвідувала Італію. Медики перевіряють, чи заражена вона.