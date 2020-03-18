Лідер групи "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів, як його возили Київською областю на "швидкій", щоб перевірити на коронавірус COVID-19.

Відповідний пост музикант опублікував в Facebook.

Харчишин розповів, що напередодні був в Італії, а отже виявився в групі ризику зараження коронавірусом COVID-19. Після повернення в Україну він відчув симптоми ГРВІ, порадився зі страховою компанією та вирішив викликати “швидку”, аби обстежитися.

У цей момент співак перебував у Київській області. Медики швидкої запропонували йому відправитися не в найближчу лікарню або в Київ, а в Білу Церкву, до якої їхати 100 км. Дарма що велика відстань, медики “швидкої” вирішили везти Харчишина своїм авто.

“Якщо ви (як і я) живете або раптом опинилися десь в передмісті … вас неодмінно відвезуть не до найближчої лікарні або Олександрівської (Жовтневої), а в Білу Церкву (100км від мене, наприклад). Ви погодитеся, бо пройти тест по-іншому вам не запропонують. Зрештою, після кількох марних пропозицій змінити маршрут в Центральну київську лікарню, ви зважитеся відпустити “швидку”, щоб дістатися власним авто/таксі/з другом, щоб не займати оперативну машину багатогодиною подорожжю в сусіднє місто, а то раптом, бригаді на виклик доведеться їхати рятувати життя, замість прогулянки в Білій Церкві, але вам точно відмовлять… Бо на своєму авто — “нєпаложено”, — пояснив співак.

Після того, як “швидка” разом з Харчишиним прибула до Білої Церкви, стало відомо, що в місті немає можливості провести тест.

“За мить ви перестаєте радіти, дізнавшись, що ніяких тестів в ніч з п’ятниці на суботу у призначеному Київською ОДА центрі боротьби з COVID -19 немає. Вони були в Ірпені (звідки швидка). На питання — для чого тоді мене привезли за 100 км від Києва — розводять руками, промовляючи шось про інструкції”, — додав артист.

Вранці суботи стало відомо, що лікарня в Білій Церкві самостійно закупила експрес-тести на коронавірус, не чекаючи поставки з області. Однак з’ясувалося, що ці тести не дають гарантованого результату, а точний діагноз може встановити тільки лабораторія в Києві.

“Коротше, забудьте про мій сумно-нудний текст, бо я лише хотів спитати — хто ти, б***ь, той розумник логістичних наук з ОДА? Який кліщ укусив тебе і уповноважив на таке рішення? Для чого відвозити людей у непідготовлену лікарню з підозрою на екзотичну інфекцію, щоб потім відвозити матеріали тестів туди, звідки вони фізично приїхали? Чи дивився ти хоч раз на карту області?”, — обурився Харчишин.

В результаті в неділю музиканту вдалося здати тест в київській лабораторії, він виявився негативним. Тим не менше, продовжити лікування йому доведеться.

“Рентгеном у мене виявили односторонню пневмонію, яка дозволила мені залишити бокс N1 з прекрасним видом на білу церкву в Білій Церкві та протягом двох годин через неймовірні пробки любителів туалетного паперу фаршированого гречкою, добиратися до найближчої київської лікарні, щоб лікувати свою пневмонію”, — додав він.

Підводячи підсумки, співак закликав українців залишатися вдома і не панікувати.

“Будь ласка, не втрачайте розуму, але дотримуйтеся банальних засобів гігієни та самокарантину, замість того аби бігати по магазинах, знищуючи річні запаси масок, експрес-тестів, гречки, батарейок та туалетного паперу, якщо, звісно, ви його не збираєтеся їсти для профілактики. Кажуть — допомагає тільки хорватського та чорногорського зразка!”, — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що 16 березня в Києві зафіксували ще 2 випадки COVID-19, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон. У вівторок, 17 березня, стало відомо про ще 7 хворих. Кількість пацієнтів в COVID-19 зросла до 14.