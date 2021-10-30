Членкиня Харківської територіальної виборчої комісії Катерина Поп спростувала інформацію про те, що у громадян перевірятимуть наявність COVID-сертифікатів перед тим, як пустити їх на виборчі дільниці.

Про це вона повідомила у коментарі “Прямому”.

31 жовтня у Харкові відбудуться вибори мера міста.

Напередодні Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомив, що за законом, у громадян, які прийдуть на дільниці, мають перевіряти COVID-сертифікати чи інші докази того, що особа не є переносником захворювання.

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“За законом, мають перевіряти (COVID-сертифікати, – ред.). Або COVID-паспорти, або ПЛР-тестування, або тест на антиген”, – сказав Радуцький.

Катерина Поп прокоментувала, що інформація щодо недопуску на виборчі дільниці у Харкові громадян без COVID-сертифікатів, яку озвучив Радуцький, не відповідає дійсності.

“Ця заява є повністю фейковою і неправдивою, оскільки Михайло Радуцький поширював інформацію, яка не підтверджується жодним нормативно-правовим актом. І ми як територіальна виборча комісія забезпечуємо організацію та підготовку проведення голосування у місті Харкові, тобто у Харківській територіальній об’єднаній громаді”, – наголосила Поп.

Вона зауважила, що жоден нормативно-правовий акт не містить обмежень виборчих прав осіб, якщо у них відсутній COVID-сертифікат.

Згодом Центральна виборча комісія підтвердила цю інформацію.

“Зараз поширюється повідомлення про те, що на виборах 31 жовтня на дільницях перевірятимуть сертифікати про щеплення або негативний тест. Чи перевірятимуться? Ні. Аби безпечно проголосувати вам достатньо: паспорта, маски, антисептика, особистої ручки та дотримуватися дистанції”, – повідомили у відомстві.

При цьому, наголошується, що паспорт громадянина України має бути у формі книжечки чи картки. Тобто з електронними паспортами у “Дії” не віддадуть виборчий бюлетень.