Харків'янка Анна Пушкеля Курілова, якій зробили трансплантацію печінки у Білорусі, не може повернутися до України, бо авіасполучення між країнами зупинено.

Про це українка написала у Facebook.

За її словами, після такої операції вона не зможе висидіти “12-20 годин, щоб доїхати звичайною машиною”.

Крім того, жінка не може жити в Білорусі, бо, по-перше, закінчується реєстрація, а ще їй потрібні “дорогущі ліки – останній чек на 170 євро”.

“Мені потрібні дорогущі аналізи і консультації лікарів – це для нас платно і дуже дорого”, – написала харків’янка.

У посольстві України у Білорусі їй запропонували “найняти бусик або “швидку” за свій кошт”.

“Я з Харківської області! Це більше 1000 км! У мене мама, троє дітей з інвалідністю. Яка швидка?! Це скільки тисяч доларів?! Мені на перебування тут збирали з миру по нитці”, – написала Анна Пушкеля.

У лікарні, де жінка проходила лікування, українців після операції дуже багато: “Я тут не сама. Тут пів відділення наших. Тих, кого Україна сама ж послала на лікування”.

У свою чергу Міністерство закордонних справ та Мінохорони здоров’я заявили, що працюють над “вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах”.

“За наявною інформацією, нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), іще чотири українці проходять обстеження. Дипломати та фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров’я”, – йдеться у заяві.

Як відомо, авіасполучення між Україною та Білоруссю було припинено з 00:00 26 травня.

Нагадаємо, що глави держав та урядів країн ЄС (Європейська рада) після інциденту з Романом Протасевичем вирішили заборонити польоти білоруських авіакомпаній над своїми країнами, а своїх перевізників закликали уникати перельотів через Білорусь. До того ж кроку вдалася Велика Британія.