Влада Харкова не планує припиняти рух громадського транспорту та закривати заклади харчування і ринки попри те, що місто потрапило до "червоної" зони карантину.

Про це йдеться у зверненні першого заступника мера Харкова Ігоря Терехова, опублікованому на сайті міськради.

Як повідомлялося раніше, в четвер, 15 жовтня, в Україні оновили карантинні зони. Було значно розширено перелік міст “червоної” зони, де діють найжорсткіші карантинні обмеження. Зокрема, до списку потрапило місто Харків.

Попри це, місцева влада не планує вводити додаткові карантинні обмеження.

“Відповідально заявляю наступне. Транспорт працюватиме в повному обсязі, як і працював, — метро, ​​наземний електротранспорт, маршрутні таксі міська влада зупиняти не буде. […] Я також впевнений в тому, що в даній економічній ситуації ми не маємо права закривати ринки, продовольчі магазини, ТРЦ (крім розважальних зон), заклади громадського харчування, торгового і побутового обслуговування.”, — заявив Терехов.

Водночас віцемер закликав харків’ян “поставитися відповідально до дотримання масочного режиму і соціальної дистанції”, а правоохоронців — допомогти водіям громадського транспорту контролювати кількість пасажирів.

Зауважимо, станом на 15 жовтня у Харківській області майже 27 тисяч підтверджених випадків коронавірусу. З них 20,5 тисяч — в обласному центрі.