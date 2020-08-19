Перший показ ігрового повнометражного фільму “Забуті” у Харкові відбудеться у рамках офлайн-частини кінофестивалю з 29 по 31 жовтня на великому екрані.

Стрічку представлять режисерка Дар’я Онищенко та виконавці головних ролей у фільмі.

Також, на кінофестивалі Kharkiv MeetDocs Дар’я Онищенко проведе майстер-клас з режисури та створення фільму у копродукції.

Драма “Забуті” режисерки Дар’ї Онищенко — це історія україномовної родини з Луганська, яка намагається залишити непідконтрольну територію і переїхати до Києва. Фільм зауважує на проблемах переселенців і на важких умовах життя в окупованому місті. Втім “Забуті” — це також ідеалістичний фільм про кохання і віру у майбутнє. Головна героїня Ніна, молода вчителька української мови, закохується в Андрія — хлопця-сироту, який теж бореться з несправедливістю в окупованому місті. Фільм показує долі людей, що залишаються мужніми й вірними своїм ідеалам попри важкі обставини. У стрічці зіграли Марина Кошкіна (“Захар Беркут”), Василь Кухарський, Даниїл Каменський (виконавець головної ролі у фільмі “Сторожова застава”) і зірка українського кіно Олексій Горбунов.

“Харків розташований на максимально близькій відстані від Донбасу, де вже сьомий рік тривають бойові дії. Тут багато переселенців, чимало студентів із прифронтових територій навчаються саме у нашому місті, тут вплив війни більш відчутний, ніж на решті території України. Тому нам надзвичайно важливо не припиняти говорити про ці болісні теми мовою кіно. Фільм Дар’ї Онищенко — унікальний, адже вперше за всю історію українського кіно розповідає саме про жителів окупованих територій Луганщини, і я щаслива, що жителі Харкова вперше побачать цю знакову для України картину саме на нашому кінофестивалі”, — наголосила директорка кінофестивалю Kharkiv MeetDocs Євгенія Крігсхайм.

“Вперше я потрапила на Харківський кінофестиваль Kharkiv MeetDocs минулого року, і в мене залишилися справді найкращі спогади. Саме там я познайомилася з Віталієм Манським, який торік представляв у Харкові свій фільм „Свідки Путіна“. Дуже приємно, що цього року на фестивалі покажуть і мій фільм. Для мене і для моєї команди є дуже важливим представити картину на сході України, бо теми, які підіймає історія „Забутих“, пов’язані саме з долею сходу нашої країни. Мені здається, ця історія буде як нікому близька харків’янам, бо попри історичні тісні стосунки з Росією, географічну близькість, Харків від самого початку війни проявив свою активну проукраїнську позицію, активно підтримав решту України у боротьбі проти російської агресії. Історія мого фільму глобальна, бо він про простих людей, які не за своєю волею опинилися на окупованій території. Зараз триває багато військових конфліктів по всьому світу. Доля біженців, переселенців, на жаль, скрізь схожа. Тому цей фільм цікавий не тільки для українського, а й для міжнародного глядача. Але Харків розташований територіально ближче до всіх подій, про які розповідає фільм. Тому впевнена, що глядачі у Харкові будуть моїми найвідвертішими критиками, мені дуже цікаво буде почути їхні думки. Я сподіваюся, що фільм вийшов справжнім, правдивим. Він порушує багато дискурсів. Я обов’язково планую приїхати до Харкова і представити фільм особисто”, — розповіла режисерка Дар’я Онищенко.

Глядачі Харкова зможуть побачити стрічку в кінотеатрах міста у листопаді, після прем’єри на Kharkiv MeetDocs .

Показ відбудеться за підтримки Arthouse Traffic.

Одну з ролей у картині “Забуті” зіграла відома українська художниця Марія Куліковська. Вона робить власний артперфоманс — знищує свої скульптури, повторюючи тим самим правдиву історію, яка відбулась у центрі сучасного мистецтва IZOLYATSIA у Донецьку 2014-го року.

Знімання фільму “Забуті” відбулось у січні й лютому 2019-го року у Києві. Фільм є україно-швейцарською копродукцією, яка отримала фінансову підтримку Міністерства культури України за результатами конкурсного відбору кінопроєктів патріотичного спрямування. Головний продюсер стрічки — Ігор Савиченко, компанія “Директорія Кіно”.

Світова прем’єра фільму відбулась у жовтні 2019-го на Варшавському міжнародному кінофестивалі, де фільм отримав спеціальну відзнаку журі.

Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival є найбільшим кінофорумом Східної України. Це міжнародний кінофестиваль документальних і художніх фільмів, який фокусується на культурі, проблемах і повсякденному житті східних областей нашої країни.

2020-го Kharkiv MeetDocs відбудеться вже вчетверте. Кінофестиваль пройде у змішаному онлайн- і офлайн-форматі. Онлайн-частина пройде з 26 по 29 жовтня за підтримки Українського культурного фонду. Офлайн-частина відбудеться у Харкові з 29 по 31 жовтня за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Державного агентства України з питань кіно.

Вперше онлайн пройде Національний конкурс повнометражних документальних фільмів, вироблених в Україні або в копродукції.