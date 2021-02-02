Степовий бабак Тимко IIІ, який мешкає на біологічній станції Харківського національного університету імені Каразіна, спрогнозував прихід весни за шість тижнів.

Про це повідомляє інформагентство “Інтерфакс-Україна”.

Зокрема, Тимко не побачив своєї тіні, коли його дістали з його будиночка у вівторок.

“Весна у нас буде рання, але це не означає, що через тиждень – два, а треба трошки почекати. Через шість тижнів буде тепло”, – витлумачила передбачення бабака його берегиня Надія Токарська.

Також традиційно Тимко зробив жартівливий прогноз на актуальну тему. Цього року організатори Дня бабака запропонували йому обрати, найкращий, на його думку, спосіб уберегтися від COVID-19.

Перед бабаком поставили порожню ємність із написом “Вакцина”, що символізувало масову вакцинацію, спортивні снаряди (заняття спортом), фрукти (здорове харчування), сало з часником (традиційний український рецепт зміцнення імунітету), космічний апарат із написом “На Марс” та іграшкового Почекуна з написом “Витримка”.

Тимко спочатку побіг до спорту, а потім до Почекуна.

“Значить, ми не забуваємо про здоровий спосіб життя, займаємося спортом і гуляємо на повітрі, й не забуваємо про витримку”, – пояснила вибір бабака Токарська.