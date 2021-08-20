Про це повідомила пресслужба Харківської ОДА.

Серед пріоритетних напрямків роботи новообрана голова назвала вирішення проблемних питань у сфері охорони навколишнього середовища, розвиток медичної сфери, IT-галузі, аграрного сектору, а також промисловості – відродити індустріальну Харківщину.

“Я вважаю, що голова обласної ради, депутати мають приділяти цьому питанню особливо увагу, виводити його на рівень Верховної Ради та Кабінету міністрів України”, – сказала Єгорова-Луценко.

Що про неї відомо?

Тетяна Єгорова-Луценко народилася 28 вересня 1983 року в місті Лозова Харківської області.

У 2009 році вона закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію юриста. У 2020 році Єгорова-Луценко закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” та здобула кваліфікацію магістр.

Єгорова-Луценко розпочала кар’єру у 2003 році з посади старшої секретарки Дзержинського районного суду Харкова. З 2004 до 2014 року була секретаркою–друкаркою ректорату Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Водночас, три роки вона очолювала юридичний відділ Товариства з обмеженою відповідальністю “Агропром АВ” (за сумісництвом).

Також з 2012 до 2020 року Єгорова-Луценко працювала молодшою науковою співробітницею, старшою науковою співробітницею відділу правового забезпечення галузевого інноваційного розвитку Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України (за сумісництвом).

З вересня до грудня 2014 року вона була головною спеціалісткою відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, Головне управління юстиції у Харківській області. Потім майже рік вона працювала начальницею відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, начальник реєстраційної служби Лозівського міськрайонного управління юстиції Харківської області.

З 2015 до 2017 року Єгорова-Луценко обіймала посаду начальниці відділу державної реєстрації актів цивільного стану по місту Харкову Харківського міського управління юстиції, начальниці Харківського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

З квітня до грудня 2017 року вона була заступницею начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальницею Управління державної реєстрації.

Пізніше вона стала начальницею Головного територіального управління юстиції в Харківській області. А 25 жовтня 2020 року була обрана депутаткою Харківської обласної ради VІІІ скликання.

Останнім часом Єгорова-Луценко була першою заступницею голови Харківської обласної державної адміністрації.

Напередодні голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, якого підозрюють у хабарництві, склав свої повноваження.

Нагадаємо, 22 липня правоохоронці викрили Товмасяна і його спільника-адвоката на хабарі, сума якого перевищує 1 млн гривень. Вони вимагали кошти від директора комунального підприємства за те, аби він зміг зберегти свою посаду.

Вже 4 серпня правоохоронці оголосили посадовцю про підозру, а “Слуги народу” виключила його зі свого складу.

5 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну, якого підозрюють в отриманні близько 1 млн грн неправомірної вигоди.