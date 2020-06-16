Про це повідомляє прес-служба аеропорту в Facebook.
“15 червня о 22:05 в Міжнародний аеропорт “Харків” прибув перший пасажирський літак після карантинної перерви. Він виконував рейс авіакомпанії Windrose Airlines з Києва. У зворотний шлях літак відправився 16 червня о 7:40″, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що в подальшому авіакомпанія Windrose буде виконувати рейси між Києвом і Харковом щодня.
“Цей маршрут став першим регулярним напрямком авіакомпанії Windrose Airlines з Харкова. Авіакомпанія розширює географію внутрішніх перельотів, і вже пропонує гнучкий графік рейсів з Києва до Одеси, Дніпра, Львова – по два-три вильоти на день. Шлях з Харкова в ці міста з урахуванням пересадки в Борисполі буде займати близько чотирьох годин”, – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що квитки на нові рейси в даний момент вже доступні для покупки на сайтах аеропорту і авіакомпанії.
Водночас в аеропорту заявили, що здійснюють всі перельоти з дотриманням необхідних заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.
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