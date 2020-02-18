Аеропорт Харкова в 2019 році посів третє місце в рейтингу ACI Europe серед аеропортів з пасажиропотоком до 5 мільйонів.

Про це повідомляється на офіційному сайті ACI Europe.

За підсумками 2019 року пасажиропотік харківського аеропорту збільшився на 38,4%.

В той же час перше і друге місце займають відповідно аеропорт Охриди в Північній Македонії (+72,1% пасажиропотоку) і аеропорт Кутаїси в Грузії (+41,6%).

Уточнюється, що дане дослідження проводилось серед європейських аеропортів.

Повідомляється, що за 2019 рік пасажиропоток аеропортів країн-членів європейського Союзу в цілому знизився на 3,2%, а пасажиропотік аеропортів країн не членів Євросоюзу збільшився на 1,9%.

Нагадаємо, що аеропорт «Бориспіль» в 2019 році зайняв перше місце в рейтингу ACI Europe серед аеропортів з пасажиропотоком 10-25 мільйонів.