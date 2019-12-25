Співробітники Держбюро розслідувань затримали слідчого Нацполіціі в Харківській області, який продавав службову інформацію в Росію.

Про це повідомили в прес-службі ДБР.

За інформацією слідства, поліцейський незаконно поширював інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається на спеціальних автоматизованих підсистемах.

“Слідством встановлені неодноразові факти отримання правоохоронцем коштів з території Російської Федерації — імовірно за розповсюдження інформації з обмеженим доступом”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронець був затриманий під час чергового випадку продажу інформації. Зазначається, що за свої “послуги” слідчий отримав трохи більше ніж 16 тисячі гривень.

Його дії кваліфікували як “несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку” — ч. 2 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу. Санкціями інкримінованої йому статті передбачено покарання у вигляді штрафу на суму від 1700 до 6800 гривень або обмеження/позбавлення волі на строк до 3 років.