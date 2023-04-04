Про це повідомляє видання Hypebeast.
Угоду про виробництво серіалу для HBO Max, ймовірно, оприлюднять уже наступного тижня.Warner Bros. має представити програму розвитку сервісу. Головним анонсом повинен стати серіал “Гаррі Поттер”. Наразі у компанії відмовляються коментувати новину.
Warner Bros. та HBO хочуть переконати авторку книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг перезапустити історію у серіал. Втім, угода ще не завершена.
З письменниці хочуть зробити менторку. Так, вона має стежити за дотриманням оригіналу сюжету.
Нагадаємо, що фільми про Гаррі Поттера також знімала компанія Warner Bros.
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