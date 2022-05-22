Відповідне відео виступу опубліковано на сторінці uproxx в Instagram.
Під час свого виступу музикант накинув синьо-жовтий прапор собі на плече. Разом з символом України Гаррі Стайлс виконав свій хіт Sign Of The Times.
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Довідка. Гаррі Едвард Стайлс — британський співак та композитор відомий як учасник гурту One Direction. У 2017 році дебютував як актор у стрічці Крістофера Нолана “Дюнкерк”. Цього ж року випустив свій перший сольний альбом “HARRY STYLES”.
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