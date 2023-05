Гаррі Стайлс знову розгорнув український прапор на своєму концерті

Джерело: JetSetter

Під час виконання Sign Of The Times співак розгорнув український прапор. У залі зреагували бурхливими оплесками та вигуками.

Позиція Гаррі Стайлза щодо повномасштабної війни РФ залишається незмінною. Улюбленець мільйонів продовжує підтримувати Україну. Артист знову підняв український стяг під час свого концерту. Будучи у Великій Британії, він використав можливість нагадати світу про Україну.

У 2022 році кліп на пісню As It Was, який зняла для Гаррі українська режисерка Таню Муіньо, зібрало чимало нагород провідних американських премій.

У травні 2022 року під час свого виступу музикант накинув синьо-жовтий прапор собі на плече. Разом з символом України Стайлс виконав свій хіт Sign Of The Times.

Довідка. Гаррі Едвард Стайлс — британський співак та композитор відомий як учасник гурту One Direction. У 2017 році дебютував як актор у стрічці Крістофера Нолана “Дюнкерк”. Цього ж року випустив свій перший сольний альбом “HARRY STYLES”.