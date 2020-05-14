71-річний японський письменник і перекладач Харукі Муракамі стане діджеєм на радіо, щоб підняти настрій японцям під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Його двогодинне шоу буде називатися Stay Home Special. Воно вийде в ефір по всій країні 22 травня на радіо Tokyo FM і ще 38 станціях з 22:00 до 23:55 вечора, повідомляє агентство Reuters.

Протягом 2 годин Муракамі ставитиме свою улюблену музику, а також відповідатиме на запитання слухачів.

“Я сподіваюся, що сила музики може прогнати коронавірусну тугу”, – наголосив письменник.

Варто відзначити, що це не перший діджейський досвід для Муракамі. Так, раніше раз на кілька місяців він випускав свою передачу Murakami Radio.

Письменник розбирається в музиці, оскільки, будучи підлітком, розвинув пристрасть до джазу. У студентські роки він разом із дружиною Йоко відкрив джаз-клуб і керував ним протягом семи років.

ДОВІДКА. Харукі Муракамі – відомий японський письменник і перекладач. Його книги перекладені на 50 мов і є бестселерами як у Японії, так і за межами його рідної країни. Визнання критиків і читачів принесло йому безліч нагород в Японії і на міжнародному рівні. Найбільш відомими роботами Муракамі є “Полювання на овець” (1982), “Норвезький ліс” (1987), “Хроніки заводного птаха” (1994-95), “Кафка на пляжі” (2002) і “1Q84” (2009-10).