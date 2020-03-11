Суд засудив продюсера Гарві Вайнштейна до 23 років позбавлення волі за злочини на сексуальному ґрунті.

Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомлялося раніше, 25 лютого експродюсер Гарві Вайнштейн був визнаний винним за двома пунктами звинувачення в суді у справі про сексуальне насильство. Одразу після оголошення вердикту Вайнштейна екстрено шпиталізували, в зв’язку з чим його адвокати просили для нього лише 5 років в’язниці.

Проте, в середу, 11 березня, Гарві Вайнштейн був засуджений до 23 років позбавлення волі. Він буде відбувати покарання у в’язниці штату Нью-Йорк.

Варто зазначити, що суддя Джеймс А. Берк, який головував на судовому розгляді у Верховному суді штату, мав право засудити 67-річного Вайнштейна до 5 років та 29 років позбавлення волі.

Усі шість жінок, які свідчили в суді проти Вайнштейша, були присутні на підсумковому засіданні. Ряди позаду Вайнштейна, який був в інвалідному візку, були в основному порожні — мало хто вирішив підтримати його в цей день.

Як відомо, загалом понад 90 жінок (зокрема, актриси і його підлеглі) звинуватили Вайнштейна в домаганнях, недоречних дотиках та спробах зґвалтування, проте багато епізодів не вдалося довести.