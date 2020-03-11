Про це повідомляє The New York Times.
Як повідомлялося раніше, 25 лютого експродюсер Гарві Вайнштейн був визнаний винним за двома пунктами звинувачення в суді у справі про сексуальне насильство. Одразу після оголошення вердикту Вайнштейна екстрено шпиталізували, в зв’язку з чим його адвокати просили для нього лише 5 років в’язниці.
Проте, в середу, 11 березня, Гарві Вайнштейн був засуджений до 23 років позбавлення волі. Він буде відбувати покарання у в’язниці штату Нью-Йорк.
Варто зазначити, що суддя Джеймс А. Берк, який головував на судовому розгляді у Верховному суді штату, мав право засудити 67-річного Вайнштейна до 5 років та 29 років позбавлення волі.
Усі шість жінок, які свідчили в суді проти Вайнштейша, були присутні на підсумковому засіданні. Ряди позаду Вайнштейна, який був в інвалідному візку, були в основному порожні — мало хто вирішив підтримати його в цей день.
Як відомо, загалом понад 90 жінок (зокрема, актриси і його підлеглі) звинуватили Вайнштейна в домаганнях, недоречних дотиках та спробах зґвалтування, проте багато епізодів не вдалося довести.
- Раніше повідомлялося, голлівудський продюсер Харві Вайнштейн через гучний секс-скандалу втратив роботу і дружину
- 25 травня 2018 Вайнштейн прийшов до поліцейського відділку в нижньому Манхеттені в 07:30 за місцевим часом з книгами та іншими речами. Там у нього взяли відбитки пальців, після чого доставили в суд. Згодом суд в Нью-Йорку (США) відпустив скандального американського продюсера Харві Вайнштейна під заставу в $1 млн.
- За декілька днів велике журі в Нью-Йорку пред’явило йому звинувачення в згвалтуванні. У липні Харві Вайнштейну висунули нові звинувачення, які передбачають покарання у вигляді довічного ув’язнення.