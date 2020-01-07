Голлівудський продюсер, 67-річний Харві Вайнштейн, обвинувачений в сексуальних домаганнях і згвалтуванні, прийшов на слухання у Верховному суді Нью-Йорка з ходунками.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Вайнштейну пред’являють п’ять звинувачень, які він заперечує. Всього прокурори розглянуть вісім випадків можливого сексуального насилля з боку продюсера.

Входячи в зал судових засідань Вайнштейн використав спеціальні ходунки, необхідні йому, за словами адвокатів, після операції на спині.

Раніше сам продюсер говорив про те, що у нього багато проблем зі здоров’ям. У відповідь жінки, які звинувачують його в насиллі, заявили, що він не заслуговує нічиєї жалості.

На даний момент десятки жінок заявили про сексуальні домагання з боку Вайнштейна після публікації в New York Times в жовтні 2017 року.

Нагадаємо, 12 жовтня 2018 року зі Вайнштейна, якого десятки жінок звинуватили в домаганнях і сексуальному насильстві, зняли частину звинувачень.