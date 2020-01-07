Про це повідомляє телеканал Sky News.
Вайнштейну пред’являють п’ять звинувачень, які він заперечує. Всього прокурори розглянуть вісім випадків можливого сексуального насилля з боку продюсера.
Входячи в зал судових засідань Вайнштейн використав спеціальні ходунки, необхідні йому, за словами адвокатів, після операції на спині.
Раніше сам продюсер говорив про те, що у нього багато проблем зі здоров’ям. У відповідь жінки, які звинувачують його в насиллі, заявили, що він не заслуговує нічиєї жалості.
На даний момент десятки жінок заявили про сексуальні домагання з боку Вайнштейна після публікації в New York Times в жовтні 2017 року.
Нагадаємо, 12 жовтня 2018 року зі Вайнштейна, якого десятки жінок звинуватили в домаганнях і сексуальному насильстві, зняли частину звинувачень.
- Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн через гучний секс-скандалу втратив роботу і дружину. Так, протягом десятиліть від домагань з боку продюсера страждали актриси і його підлеглі.
- 25 травня Вайнштейн прийшов до поліцейського відділку в нижньому Манхеттені в 07:30 за місцевим часом з книгами та іншими речами. Там у нього взяли відбитки пальців, після чого доставили в суд. Згодом суд в Нью-Йорку (США) відпустив скандального американського продюсера Харві Вайнштейна під заставу в $1 млн.
- У травні велике журі в Нью-Йорку пред’явило звинувачення в згвалтуванні голлівудському кінопродюсеру Харві Вайнштейн.
- У липні Харві Вайнштейн висунули нові звинувачення, які передбачають покарання у вигляді довічного ув’язнення.