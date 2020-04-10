Про це повідомляє Fox News.
“Харві Вайнштейн пережив коронавірус і вийшов з 14-денного карантину у виправній установі Венде”, – йдеться в повідомленні.
За словами представників продюсера, 68-річного Вайнштейна виписали з медичного ізолятора.
Про його інфікування стало відомо 23 березня. Ймовірно, продюсер заразився COVID-19 у в’язниці Райкерс-Айленд в Нью-Йорку. Після цього його перевели під медичний нагляд до в’язниці на північному заході штату Нью-Йорк.
Хвороба Вайнштейна проходила безсимптомно.
Вайнштейн – співзасновник і колишній співголова кінокомпаній Miramax і Weinstein Co.
- Суд засудив продюсера Харві Вайнштейна до 23 років позбавлення волі за злочини на сексуальному ґрунті.
- Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн через гучний секс-скандалу втратив роботу і дружину
- 25 травня 2018 Вайнштейн прийшов до поліцейського відділку в нижньому Манхеттені в 07:30 за місцевим часом з книгами та іншими речами. Там у нього взяли відбитки пальців, після чого доставили в суд. Згодом суд в Нью-Йорку (США) відпустив скандального американського продюсера Харві Вайнштейна під заставу в $1 млн.
- За декілька днів велике журі в Нью-Йорку пред’явило йому звинувачення в згвалтуванні. У липні Харві Вайнштейну висунули нові звинувачення.