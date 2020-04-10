Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, засуджений до 23 років в'язниці за згвалтування і сексуальні домагання, видужав після зараження новою коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомляє Fox News.

“Харві Вайнштейн пережив коронавірус і вийшов з 14-денного карантину у виправній установі Венде”, – йдеться в повідомленні.

За словами представників продюсера, 68-річного Вайнштейна виписали з медичного ізолятора.

Про його інфікування стало відомо 23 березня. Ймовірно, продюсер заразився COVID-19 у в’язниці Райкерс-Айленд в Нью-Йорку. Після цього його перевели під медичний нагляд до в’язниці на північному заході штату Нью-Йорк.

Хвороба Вайнштейна проходила безсимптомно.

Вайнштейн – співзасновник і колишній співголова кінокомпаній Miramax і Weinstein Co.