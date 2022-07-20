Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав оплески під час свого останнього виступу у парламенті.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон покинув парламент під бурхливі оплески від своєї партії і загадкову фразу: “Місія в основному виконана… hasta la vista, baby”.

Під час виступу останньої серії запитань до прем’єр-міністра у британському парламенті, Джонсон намагався показати свій внесок щодо реакції на COVID-19 та підтримки України в її захисті від Росії.

“Ми допомогли – я допоміг – провести цю країну через пандемію і допомогли врятувати іншу країну від варварства. І, чесно кажучи, цього достатньо, щоб продовжувати” – заявив він.

“Я хочу подякувати всім присутнім і hasta la vista, baby”, – саме так завершив свій виступ Борис Джонсон.

У своїй промові він дав пораду наступнику, якого ще не призначили: “тримайтеся поруч зі Сполученими Штатами, підтримуйте Україну, знижуйте податки та не дозволяйте Міністерству фінансів стримувати амбітні проєкти”.

“Пам’ятайте, перш за все, важливий не Twitter, а люди, які обрали нас”, – сказав Борис Джонсон.

Нагадаємо, що 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Окрім цього, Джонсон вирішив піти з посади очільника Консервативної партії. Таке рішення Джонсон прийняв після того, як з його уряду звільнилось понад 50 посадовців.

О 14 годині за Києвом Борис Джонсон вийшов до журналістів та заявив про свою відставку одразу з двох посад: голови британського уряду та очільника Консервативної партії.

“Зараз зрозуміло, що воля парламентської Консервативної партії полягає у тому, щоб був новий лідер цієї партії та, відповідно, новий прем’єр-міністр”, – сказав Борис Джонсон.

Він додав, що процес вибору нового прем’єра повинен розпочатись негайно, про що він домовився з представником депутатського корпусу Консервативної партії Гремом Брейді. За словами Джонсона, графік оголосять вже наступного тижня.

“Тому я хочу сказати мільйонам людей, які голосували за нас у 2019 році, багато з них вперше голосували за консерваторів, дякую. Дякую за цей неймовірний мандат. Найбільша консерваторська більшість з 1987 року”, – додав він.

Також Джонсон наголосив, що у політиці немає людей, яких не можна було б замінити, та пообіцяв максимально підтримати майбутнього прем’єра.