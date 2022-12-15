Майже пів року рятувальникам ДСНС доводилося працювали в умовах окупації. Окупанти погрожували їм розстрілом, зривали українські шеврони з форми та змушували знімати прапори з пожежних частин. Попри небезпеку вони залишалися в місті, аби приборкувати пожежі та допомагати людям.

Про це “Суспільному” розповіли співробітники ДСНС.

Зазначається, що працювати українцям доводилося під стволами. Були погрози, фрази: “Гасіть, або ми зараз вас тут “покладемо”. Рятувальникам одягали мішки на голови, вивозився особовий склад.

“Особисто мені обіцяли на фасаді підрозділу, з їхніх слів “випадково прострелити ноги й супроводити до Миколаєва”, — сказав голова 1-ої пожежно-рятувальної частини ДСНС Херсонської області Костянтин Козак.

Також за словами начальника 2-ої пожежно-рятувальної частини ДСНС Херсонської області Антона Алєксєєнка, найстрашніше — це повторні обстріли.

“Гасимо пожежу, а на нас летить снаряд. Не так важливо, яка площа пожежі. Просто якщо повторний обстріл, автоматом під цей обстріл попадають хлопці, які там вже працюють. Були випадки, коли від’їжджали з місця пожежі, а через дві хвилини знову туди прилітало”, — додав працівник ДСНС.

Як зауважив Козак, рятувальники з Херсона виїхали наприкінці серпня, коли РФ привезла своїх працівників: “Це був маленький куточок України. У нас дуже довго висіли прапори, і державний прапор, і прапор служби ДСНС України. Ми ходили з шевронами поки не заїхала до нас ФСБ”

Водночас Алєксєєнко сказав, що сам виїхав з Херсона 25 серпня, вивіз дружину та маленьку дитину. Їх зупиняли на блокпостах, оглядали автомобілі, зривали наліпки з форми.

Повернувшись після звільнення, українські ДСНС застала розбиті та розграбовані пожежні частини.

З 368 одиниць техніки, яка була у Херсонському гарнізоні, військові РФ вивезли 331, заявив Костянтин Козак.

В жодному комп’ютері не було, ні жорсткого диска, ні оперативної пам’яті. Окупанти розікрали монітори, рукави та апарати для газодимозахисників. Внаслідок цього рятувальникам довелося відновлювати власноруч майже все.

Зараз гасити пожежі доводиться в умовах знеструмлення й відсутності води: “Світло ми даємо в підрозділі за допомогою генератора, а водичку ми собі організували: мінінасосик від пожежної цистерни, яка зараз зламана, ми можемо заправити туди водичку. Під’єднали до водопостачання підрозділу, вмикаємо, і у нас є водичка в кранах”, — констатував Антон Алєксєєнко.