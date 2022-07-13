Про це йдеться у повідомленні пресслужби міноборони Німеччини.
У німецькому уряді наголосили, що цьогоріч до 2-х мільярдів збільшили свої фонди для посилення потенціалу безпеки.
Додаткові кошти, зауважили у ФРН, передусім призначені для допомоги Україні, а також для внесків Німеччини у Європейський фонд миру, з якого країни-члени ЄС можуть передавати певну суму на військову підтримку України.
У міноборони ФРН також заявили, що Берлін надавав Україні летальну та нелетальну військову допомогу, до якої увійшли:
- 3000 одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3 з 900 пусковими пристроями;
- 14,0 тис. протитанкових мін;
- 500 переносних систем протиповітряної оборони STINGER;
- 2700 переносних зенітно-ракетних комплексів «СТРІЛА»;
- 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включно з проведенням навчань та забезпечення запчастинами (спільний проєкт з Нідерландами);
- 21,8 млн патронів до вогнепальної зброї;
- 50 протибункерних ракет;
- 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами й затворами;
- 100 тисяч ручних гранат;
- 5,3 тис. зарядів вибухівки;
- 100 тис. метрів детонаційного шнура та 100 тис. детонаторів;
- 350 тис. інших детонаторів;
- 10 500 снарядів калібру 155 мм;
- 10 протидронових гармат;
- 14 протидронових датчиків і генераторів завад;
- 100 автоінжекторних пристроїв;
- 28 000 бойових касок;
- 15 палет військового спорядження;
- 280 одиниць техніки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 100 наметів;
- 12 генераторів;
- 6 палет матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 125 біноклів;
- 1200 лікарняних ліжок;
- 18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних світильників;
- захисний одяг, хірургічні маски;
- 10 000 спальних мішків;
- 600 захисних окулярів;
- радіочастотна система;
- 3000 польових телефонів;
- польовий госпіталь (спільний проєкт з Естонією);
- 353 окулярів нічного бачення;
- 4 електронні засоби боротьби з дронами;
- 165 польових біноклів;
- медичний матеріал (зокрема рюкзаки, компресійні пов’язки);
- 38 лазерних далекомірів;
- Дизельне пальне та бензин (поставки тривають);
- 10 тонн рідини AdBlue для двигунів;
- 500 медичних сіток;
- 402 000 попередньо розфасованих військових страв готові
- запчастини для МіГ-29;
- 30 захищених автомобілів.
Окрім цього, у заяві міноборони Німеччини оприлюднено ще один список. Йдеться про список допомоги, яку Берлін готується передати Україні. до списку увійшли:
- 53 000 зенітних боєприпасів;
- 8 мобільних наземних РЛС і тепловізійних приладів*;
- 3 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000;
- 4 000 зенітних танкових боєприпасів;
- 10 (+10 опціонально) автономних надводних дронів*;
- 14 тягачів та 14 напівпричепів*;
- 2 тягачі та 4 причепи*;
- 43 розвідувальні дрони*;
- 1 високочастотний пристрій з обладнанням*;
- 10 захищених автомобілів*;
- 7 глушилок*;
- 8 електронних пристроїв захисту від дронів*;
- 4 мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування*;
- 65 холодильників для медикаментів;
- 1 пункт дезактивації транспортних засобів;
- 54 БТР М113 з озброєнням (системи з Данії, конверсія фінансується Німеччиною);
- 30 зенітних танків GEPARD, у тому числі близько 6000 зенітних боєприпасів*;
- Система ППО IRIS-T SLM*;
- РЛС виявлення артилерії COBRA*;
- 80 пікап*;
- 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєзапасом;
- 100 000 аптечок*;
- 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини 2*.
Пункти зі списку, які позначені “зірочкою” – це постачання промисловості. Тобто, частина цієї допомоги або перебуває на ремонті, або ще не виготовлена до кінця.
Також у міноборони ФРН нагадали, що для ефективного застосування зброї українським військовим необхідно завершити курс навчання, який зараз триває.
У німецькому міністерстві резюмували, що всю додаткову інформацію, стосовно способів та термінів постачання, не можуть оприлюднити з міркувань безпеки. Тому про наявність зброї в Україні можна буде дізнатись лише тоді, коли вона вже буде на передовій.
- Нагадаємо, на 600 млн грн, які фонд Сергія Притули разом з українським блогером Ігорем Лаченом збирали на безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2, закуплять озброєння для Збройних Сил України на запит Міністерства оборони.
- Також Сполучене Королівство надасть Україні додатково один мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги. Таким чином, загальна сума допомоги від Великої Британії зросте майже удвічі.
- Раніше США опублікували інформаційний бюлетень, в якому зазначено кількість озброєння та військової техніки, яку було доставлено в Україну