Про це йдеться у повідомленні пресслужби міноборони Німеччини.

У німецькому уряді наголосили, що цьогоріч до 2-х мільярдів збільшили свої фонди для посилення потенціалу безпеки.

Додаткові кошти, зауважили у ФРН, передусім призначені для допомоги Україні, а також для внесків Німеччини у Європейський фонд миру, з якого країни-члени ЄС можуть передавати певну суму на військову підтримку України.

У міноборони ФРН також заявили, що Берлін надавав Україні летальну та нелетальну військову допомогу, до якої увійшли:

  • 3000 одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3 з 900 пусковими пристроями;
  • 14,0 тис. протитанкових мін;
  • 500 переносних систем протиповітряної оборони STINGER;
  • 2700 переносних зенітно-ракетних комплексів «СТРІЛА»;
  • 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включно з проведенням навчань та забезпечення запчастинами (спільний проєкт з Нідерландами);
  • 21,8 млн патронів до вогнепальної зброї;
  • 50 протибункерних ракет;
  • 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами й затворами;
  • 100 тисяч ручних гранат;
  • 5,3 тис. зарядів вибухівки;
  • 100 тис. метрів детонаційного шнура та 100 тис. детонаторів;
  • 350 тис. інших детонаторів;
  • 10 500 снарядів калібру 155 мм;
  • 10 протидронових гармат;
  • 14 протидронових датчиків і генераторів завад;
  • 100 автоінжекторних пристроїв;
  • 28 000 бойових касок;
  • 15 палет військового спорядження;
  • 280 одиниць техніки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • 100 наметів;
  • 12 генераторів;
  • 6 палет матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 125 біноклів;
  • 1200 лікарняних ліжок;
  • 18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних світильників;
  • захисний одяг, хірургічні маски;
  • 10 000 спальних мішків;
  • 600 захисних окулярів;
  • радіочастотна система;
  • 3000 польових телефонів;
  • польовий госпіталь (спільний проєкт з Естонією);
  • 353 окулярів нічного бачення;
  • 4 електронні засоби боротьби з дронами;
  • 165 польових біноклів;
  • медичний матеріал (зокрема рюкзаки, компресійні пов’язки);
  • 38 лазерних далекомірів;
  • Дизельне пальне та бензин (поставки тривають);
  • 10 тонн рідини AdBlue для двигунів;
  • 500 медичних сіток;
  • 402 000 попередньо розфасованих військових страв готові
  • запчастини для МіГ-29;
  • 30 захищених автомобілів.

Окрім цього, у заяві міноборони Німеччини оприлюднено ще один список. Йдеться про список допомоги, яку Берлін готується передати Україні. до списку увійшли:

  • 53 000 зенітних боєприпасів;
  • 8 мобільних наземних РЛС і тепловізійних приладів*;
  • 3 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000;
  • 4 000 зенітних танкових боєприпасів;
  • 10 (+10 опціонально) автономних надводних дронів*;
  • 14 тягачів та 14 напівпричепів*;
  • 2 тягачі та 4 причепи*;
  • 43 розвідувальні дрони*;
  • 1 високочастотний пристрій з обладнанням*;
  • 10 захищених автомобілів*;
  • 7 глушилок*;
  • 8 електронних пристроїв захисту від дронів*;
  • 4 мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування*;
  • 65 холодильників для медикаментів;
  • 1 пункт дезактивації транспортних засобів;
  • 54 БТР М113 з озброєнням (системи з Данії, конверсія фінансується Німеччиною);
  • 30 зенітних танків GEPARD, у тому числі близько 6000 зенітних боєприпасів*;
  • Система ППО IRIS-T SLM*;
  • РЛС виявлення артилерії COBRA*;
  • 80 пікап*;
  • 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєзапасом;
  • 100 000 аптечок*;
  • 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини 2*.

Пункти зі списку, які позначені “зірочкою” – це постачання промисловості. Тобто, частина цієї допомоги або перебуває на ремонті, або ще не виготовлена до кінця.

Також у міноборони ФРН нагадали, що для ефективного застосування зброї українським військовим необхідно завершити курс навчання, який зараз триває.

У німецькому міністерстві резюмували, що всю додаткову інформацію, стосовно способів та термінів постачання, не можуть оприлюднити з міркувань безпеки. Тому про наявність зброї в Україні можна буде дізнатись лише тоді, коли вона вже буде на передовій.