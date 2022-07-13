Міністерство оборони ФРН оприлюднило повний список озброєння, техніки та іншої допомоги, яку Німеччина надала та готується надати Україні для боротьби з російською агресією.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міноборони Німеччини.

У німецькому уряді наголосили, що цьогоріч до 2-х мільярдів збільшили свої фонди для посилення потенціалу безпеки.

Додаткові кошти, зауважили у ФРН, передусім призначені для допомоги Україні, а також для внесків Німеччини у Європейський фонд миру, з якого країни-члени ЄС можуть передавати певну суму на військову підтримку України.

У міноборони ФРН також заявили, що Берлін надавав Україні летальну та нелетальну військову допомогу, до якої увійшли:

3000 одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3 з 900 пусковими пристроями;

14,0 тис. протитанкових мін;

500 переносних систем протиповітряної оборони STINGER;

2700 переносних зенітно-ракетних комплексів «СТРІЛА»;

7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включно з проведенням навчань та забезпечення запчастинами (спільний проєкт з Нідерландами);

21,8 млн патронів до вогнепальної зброї;

50 протибункерних ракет;

100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами й затворами;

100 тисяч ручних гранат;

5,3 тис. зарядів вибухівки;

100 тис. метрів детонаційного шнура та 100 тис. детонаторів;

350 тис. інших детонаторів;

10 500 снарядів калібру 155 мм;

10 протидронових гармат;

14 протидронових датчиків і генераторів завад;

100 автоінжекторних пристроїв;

28 000 бойових касок;

15 палет військового спорядження;

280 одиниць техніки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

100 наметів;

12 генераторів;

6 палет матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

125 біноклів;

1200 лікарняних ліжок;

18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних світильників;

захисний одяг, хірургічні маски;

10 000 спальних мішків;

600 захисних окулярів;

радіочастотна система;

3000 польових телефонів;

польовий госпіталь (спільний проєкт з Естонією);

353 окулярів нічного бачення;

4 електронні засоби боротьби з дронами;

165 польових біноклів;

медичний матеріал (зокрема рюкзаки, компресійні пов’язки);

38 лазерних далекомірів;

Дизельне пальне та бензин (поставки тривають);

10 тонн рідини AdBlue для двигунів;

500 медичних сіток;

402 000 попередньо розфасованих військових страв готові

запчастини для МіГ-29;

30 захищених автомобілів.

Окрім цього, у заяві міноборони Німеччини оприлюднено ще один список. Йдеться про список допомоги, яку Берлін готується передати Україні. до списку увійшли:

53 000 зенітних боєприпасів;

8 мобільних наземних РЛС і тепловізійних приладів*;

3 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000;

4 000 зенітних танкових боєприпасів;

10 (+10 опціонально) автономних надводних дронів*;

14 тягачів та 14 напівпричепів*;

2 тягачі та 4 причепи*;

43 розвідувальні дрони*;

1 високочастотний пристрій з обладнанням*;

10 захищених автомобілів*;

7 глушилок*;

8 електронних пристроїв захисту від дронів*;

4 мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування*;

65 холодильників для медикаментів;

1 пункт дезактивації транспортних засобів;

54 БТР М113 з озброєнням (системи з Данії, конверсія фінансується Німеччиною);

30 зенітних танків GEPARD, у тому числі близько 6000 зенітних боєприпасів*;

Система ППО IRIS-T SLM*;

РЛС виявлення артилерії COBRA*;

80 пікап*;

3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєзапасом;

100 000 аптечок*;

3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини 2*.

Пункти зі списку, які позначені “зірочкою” – це постачання промисловості. Тобто, частина цієї допомоги або перебуває на ремонті, або ще не виготовлена до кінця.

Також у міноборони ФРН нагадали, що для ефективного застосування зброї українським військовим необхідно завершити курс навчання, який зараз триває.

У німецькому міністерстві резюмували, що всю додаткову інформацію, стосовно способів та термінів постачання, не можуть оприлюднити з міркувань безпеки. Тому про наявність зброї в Україні можна буде дізнатись лише тоді, коли вона вже буде на передовій.