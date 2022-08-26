Призначений російськими окупантами "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Кирило Стремоусов заявив, що "референдум" про приєднання Херсонщини до Росії доведеться відкласти.

Про це він розповів у коментарі російському пропагандистському виданню URA.RU.

За його словами, “референдум” доводиться відкладати через “перехід звільнених регіонів під соціальний формат та законодавство Росії”.

“Взагалі ми хочем, щоб люди самі були готові до проведення референдуму. Я не ухвалюю рішень стосовно дати. Ми хочемо, щоб люди самі заявили та запропонували публічно свою дату, а не так, щоб рішення було ухвалено на рівні військово-цивільної адміністрації чи російської влади”, – сказав він.

Стремоусов також наголосив, що “референдуми” про приєднання “звільнених територій України” до Росії повинні відбутись в один день.

“Скоріш за все не буде черги серед звільнених регіонів на проведення референдумів. На мою думку, референдум повинен проводитись не окремо в Херсонській області, а зразу у всіх звільнених регіонах одночасно”, – додав він.