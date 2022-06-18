Про це вона заявила в інтерв’ю RND.

За її словами, вона вірила у зміни не шляхом торгівлі, а у зв’язку з торгівлею із другою найбільшою ядерною державою світу. Саме на цьому тлі вона вважала необхідним будівництво “Північного потоку-2” після укладання Мінських домовленостей.

Водночас Меркель не вважає, що газ міг стати російською зброєю, адже тоді вона гадала, що “Північний потік-2” гарантуватиме те, що РФ не буде постачати продукт через Україну або нападе на неї.

“Тоді міркували так: якщо “Північний потік-2″ запрацює, Путін не буде постачати газ через Україну або навіть нападе на неї. У цьому сенсі газ не був зброєю [Росії]”, – сказала вона і додала, що перед вторгненням Росії жоден кубічний метр газу так і не постачався трубопроводом.