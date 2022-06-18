Про це вона заявила в інтерв’ю RND.
За її словами, вона вірила у зміни не шляхом торгівлі, а у зв’язку з торгівлею із другою найбільшою ядерною державою світу. Саме на цьому тлі вона вважала необхідним будівництво “Північного потоку-2” після укладання Мінських домовленостей.
Водночас Меркель не вважає, що газ міг стати російською зброєю, адже тоді вона гадала, що “Північний потік-2” гарантуватиме те, що РФ не буде постачати продукт через Україну або нападе на неї.
“Тоді міркували так: якщо “Північний потік-2″ запрацює, Путін не буде постачати газ через Україну або навіть нападе на неї. У цьому сенсі газ не був зброєю [Росії]”, – сказала вона і додала, що перед вторгненням Росії жоден кубічний метр газу так і не постачався трубопроводом.
- Нагадаємо, ексканцлерка ФРН Ангела Меркель прокоментувала повномасштабне вторгнення РФ в Україну. За її словами, вона не відчуває провини за широкомасштабну російсько-українську війну, тож не буде за це вибачатись.
- Ангела Меркель не виступала з публічними зверненнями протягом 6 місяців. Також уперше за 3 місяці після початку повномасштабної російсько-української війни вона засудила агресію РФ.
- Також Меркель заявила, що Путін хоче знищити Європейський Союз, тому що бачить у ньому перший щабель до НАТО