Україна отримала від агентства США з міжнародного розвитку (USAID) першу газотурбінну станцію General Electric потужністю 25 МВт.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

“Подякував за це партнерам під час зустрічі з першою заступницею адміністратора USAID Ізобель Колмен”, – сказав він.

Повідомляється, що Україна розраховує на отримання додаткових таких установок, аби забезпечити стабільність роботи критичної інфраструктури.

Також додається, що під час зустрічі обговорено питання швидкого відновлення та фінансової підтримки України.

“Закликав долучитися до програм підтримки українських підприємців. Як повідомили представники USAID, підтримка малого та середнього бізнесу – перспективний напрямок, і вони розглянуть можливість його фінансування у розмірі до 100 мільйонів доларів”, – прокоментував Шмигаль.

Довідка: газотурбінна електростанція – теплова електростанція, в якій як привід електричного генератора використовується газова турбіна (тепловий двигун безперервної дії, в апараті лопатей якого енергія стиснутого і нагрітого газу перетворюється в механічну роботу на валу.

Крім того, АТ “Укрзалізниця” отримала першу партію обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури від британської залізничної компанії Network Rail Infrastructure Limited. Загалом Україні нададуть допомоги на майже 10 млн фунтів стерлінгів.

Зазначимо, що данський уряд ухвалив рішення передати Україні танки Leopard 1A5. Вони не є частиною оборони Данії.