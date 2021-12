Про це повідомляє The Watchers.

Фахівці стверджують, що пил і газ можуть привести до кислотних дощів, якщо змішаються з водою в атмосфері.

“Симптомами впливу кислотного дощу є свербіж і подразнення шкіри, нечіткість і зміна кольору зору. Якщо очі або шкіра потрапили під кислотний дощ, зверніться до лікаря для отримання відповідного лікування”, – йдеться в попередженні.

On Dec 21 (local time in #Tonga), @NOAA #GOESWest/#GOES17 shows continued #eruptive activity at #Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, with abundant #lightning in the #volcanic plume.

Data: #GOES GeoColor and Geostationary Lightning Mapper Group Energy Density products from @CIRA_CSU. pic.twitter.com/sxXAcvHD1J

— Prof. Simon Carn (@simoncarn) December 21, 2021

#Tonga 🇹🇴🌋 Ayer alrededor de las 14:30 hr (hora del centro de México) se registró una gran erupción en la isla volcánica “Hunga Tonga-Hunga Haʻapai” creando una columna de ceniza de más de 16 km de altura. #Hilo🧵👇 📸Satélite meteorológico #GeoKompsat de Corea. pic.twitter.com/MNWfPo3P3q — Alejandro S. Méndez ⚒️ (@asalmendez) December 20, 2021

Геолог Танієла Кула повідомила про спалахи блискавок на вершині хмари висотою 18 км (59 000 футів), які було видні зі столиці та узбережжя Канокуполу 21 грудня.

Довідка. Невеликі острови Хунга Тонга та Хунга Хаапай закривають велику підводну гору, розташовану приблизно за 30 км (18 миль) на південний схід від острова Фалькон.

Вони досягають висоти всього 149 м і 128 м над рівнем моря, відповідно, і демонструють звернені всередину морські скелі з шарами лави.

Кам’яниста мілина за 3,2 км на південний схід від Hunga Ha’apai і за 3 км на південь від Hunga Tonga є найвідомішим історично активним жерлом.

Декілька підводних вивержень відбулося на Хунга Тонга-Хунга Хаапай з моменту першого історичного виверження в 1912 5.