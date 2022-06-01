Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Ця новина надійшла в незручний час, роблячи це, Вучич створив новий головний біль для західного антипутінського альянсу і, зокрема, для Європейського Союзу.
Глави держав ЄС були втягнуті у виснажливі переговори щодо шостого пакета санкцій проти Москви. Остаточна угода, оголошена пізно 30 травня, містить часткову заборону на імпорт російської нафти до блоку.
Водночас Брюссель був змушений зробити звільнення від нафти, яка імпортується до Угорщини, Словаччини та Чехії. Деякі члени ЄС вважали це серйозною поступкою.
Хоча Сербія не є членом ЄС, вона є частиною плану розширення союзу. ЄС налаштований на розширення на схід і розглядає Західні Балкани як ключ до європейської безпеки — тим паче у світлі вторгнення РФ в Україну. Серед цих держав Сербія, зокрема, вважається вирішальною з багатьох причин.
Розмір, населення та географічне розташування роблять країну головною зацікавленою стороною в геополітиці регіону. Якщо ви хочете поговорити про майбутнє Боснії чи Косова, вам знадобиться уряд Сербії в залі, зазначають у CNN.
Однак Сербія також дуже залежить від РФ, коли справа стосується газу, вона співпрацює з Москвою. Коротко кажучи, Сербія отримує величезну користь від своїх відносин з РФ, і навіть якщо вона отримає членство в ЄС згодом, вона не захоче спалити свої мости з Кремлем.
- Нагадаємо, у ніч проти 31 травня голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що країни-члени Євросоюзу узгодили шостий пакет антиросійських санкцій. Зокрема вони торкнуться постачання нафти з РФ та одного з найбільших російських банків – “Сбербанку”.
- У РФ погодилися продовжити безперебійне постачання природного газу до Сербії. Це сталося після зустрічі президента РФ Володимира Путіна з сербським колегою Олександром Вучичем 29 травня.
- Водночас Александар Вучич заявив, що його країна долучиться до відбудови українських міст після війни. Сербський президент прийняв вірчі грамоти у нового посла України Володимира Толкача.