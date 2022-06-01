29 травня президент Сербії Александар Вучич оголосив, що його країна погодилася на нову трирічну угоду про постачання газу з російським державним енергопостачальником "Газпромом".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Ця новина надійшла в незручний час, роблячи це, Вучич створив новий головний біль для західного антипутінського альянсу і, зокрема, для Європейського Союзу.

Глави держав ЄС були втягнуті у виснажливі переговори щодо шостого пакета санкцій проти Москви. Остаточна угода, оголошена пізно 30 травня, містить часткову заборону на імпорт російської нафти до блоку.

Водночас Брюссель був змушений зробити звільнення від нафти, яка імпортується до Угорщини, Словаччини та Чехії. Деякі члени ЄС вважали це серйозною поступкою.

Хоча Сербія не є членом ЄС, вона є частиною плану розширення союзу. ЄС налаштований на розширення на схід і розглядає Західні Балкани як ключ до європейської безпеки — тим паче у світлі вторгнення РФ в Україну. Серед цих держав Сербія, зокрема, вважається вирішальною з багатьох причин.

Розмір, населення та географічне розташування роблять країну головною зацікавленою стороною в геополітиці регіону. Якщо ви хочете поговорити про майбутнє Боснії чи Косова, вам знадобиться уряд Сербії в залі, зазначають у CNN.

Однак Сербія також дуже залежить від РФ, коли справа стосується газу, вона співпрацює з Москвою. Коротко кажучи, Сербія отримує величезну користь від своїх відносин з РФ, і навіть якщо вона отримає членство в ЄС згодом, вона не захоче спалити свої мости з Кремлем.