У Казахстані третій день протестують через підвищення цін на скраплений газ. Стихійні протести переросли у зіткнення з поліцією.

Про це повідомляє міжнародне агенство Reuters.

Протести в Казахстані розпочалися кілька днів тому у місті нафтовиків Жанаозене поруч із Каспійським морем після різкого підвищення вартості зрідженого газу, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів.

Третього січня на вулиці міста вийшли сотні місцевих мешканців. Ніч вони провели на міській площі, там зібралося понад тисячу людей. Також на головній площі провели ніч сотні протестувальників у місті Актау.

Учасників протестів підтримали у кількох містах країни. Затримано, за попередніми даними, близько 100 людей. В Алмати повідомлялося про затримання близько 20 осіб. У місті було перекрито центральну площу — туди не пускали пішоходів та автотранспорт, виставлений поліційний кордон, повідомлялося про перебої в роботі інтернету.

Четвертого січня в Актобі, на північному заході Казахстану, водії автомобілів, протестуючи проти підвищення цін на паливо, прорвали поліційний кордон і пройшли до будівлі міського акімату. Протестувальники вимагали зниження цін на автомобільний газ зі 120 до 50 тенге. Лунають також і гасла з вимогою залишити політику колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Мешканці столиці Казахстану Нур-Султан колоною пройшли містом. Вони вигукували гасло “Старий, йди!” із закликом до Назарбаєва піти з політики.

Масовими акції виявилися також в Атирау, де на вулиці вийшли понад п’ять тисяч осіб. На протести зібралися і жителі Шимкента, Талдикоргана, Кизилорди. У Караганді присутні говорили, що уряд має піти у відставку, а вибори мають відбуватися справедливо, оскільки за останні 30 років нічого не змінилось.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який став політичним наступником Назарбаєва, попросив протестувальників “не дотримуватися закликів деструктивних сил”, які за його словами, “зацікавлені у підриві єдності та стабільності обіцянки”. Токаєв пообіцяв, що соціальні та економічні вимоги демонстрантів будуть розглянуті у середу, четвертого січня, на робочій нараді у столиці. Він підтвердив рішення уряду знизити ціну на скраплений газ до 50 тенге за літр у Мангістауській області.