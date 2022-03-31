Президент Росії Володимир Путін підписав указ про розрахунки за газ у рублях. В іншому разі він погрожує припинити постачання. Уряди Великої Британії, Німеччини та Франції відреагували на таку вимогу російського диктатора.

Про це повідомляють #Букви.

Європейські лідери відреагували на новину про те, що Володимир Путін погрожує не виконувати газові контракти, якщо з завтрашнього дня платежі не здійснюватимуться в рублях. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив:

“Що стосується погрози, вимоги чи розгляду – не знаєш, як це вже назвати – змусити заплатити в рублях, для нас дуже важливо, щоб контракти дотримувалися. Нам важливо не дати сигналу, що нас буде шантажувати Путін”.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив: “У будь-якому разі, компанії хочуть, можуть і будуть платити в євро”.

Цю думку підтримав і міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.

“Договори в євро повинні бути оплачені в євро і будуть оплачуватися в євро. Контракти є контрактами”, – зазначив він.

Велика Британія також не планує платити за російський газ в рублях, заявив речник прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона. Відповідаючи на запитання, чи існують будь-які обставини, за яких Великобританія буде платити в рублях за російський газ, речник сказав журналістам: “Ми не будемо цього робити”.