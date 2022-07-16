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«Газпром» очікує на документи від Siemens, які дозволять забрати турбіну для «Північного потоку-1» попри санкції — Bloomberg

Російська компанія "Газпром" розраховує на документи від Siemens, які дозволять відправити відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік-1" попри західні санкції.

Субота, 16 липня 2022, 17:27
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Про це повідомляє Bloomberg.

Водночас представники “Газпрому” заявили, що “Північному потоку-1” потрібне технічне обслуговування заводу Siemens для повноцінної роботи ще 6 турбін.

Також у “Газпромі” розраховують на безумовне виконання групою компаній Siemens своїх зобов’язань з обслуговування газових турбін, “від яких залежить надійна робота газопроводу та забезпечення природним газом європейських споживачів”.

Російська компанія натякнула, що відсутність цих документів може завадити майбутньому транзиту газу. Наразі “Газпром вже скоротив потоки через “Північний потік-1” на 40%.

Нагадаємо, що міністр природних ресурсів Канади повідомив, країна поверне Німеччині відремонтовану російську турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу.

Канада заявила, що “за відсутності необхідного постачання природного газу економіка Німеччини постраждає від значних труднощів, а самі німці будуть під загрозою того, що не зможуть опалювати свої будинки з наближенням зими”.

Згодом Світовий Конгрес Українців заявив, що подає позов у Канаді, щоб запобігти поверненню турбіни Siemens для обслуговування газопроводу Nord Stream і не допустити подальшого обслуговування російських турбін у Канаді.

ДОВІДКА. Турбіна є частиною компресорної установки для трубопроводу і перебувала на об’єкті Siemens Energy у Монреалі для обслуговування, коли почалася повномасштабна російсько-українська війна. Санкції Канади не дозволили компанії повернути її до Росії. Проте, власники “Північного потоку-1” стверджували, що без турбіни вони не зможуть працювати на повну.

Теги: Газпром, Німеччина, Північний потік-1, російсько-українська війна, турбіна, Канада

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