«Газпром» очікує на документи від Siemens, які дозволять забрати турбіну для «Північного потоку-1» попри санкції — Bloomberg

Російська компанія "Газпром" розраховує на документи від Siemens, які дозволять відправити відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік-1" попри західні санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Водночас представники “Газпрому” заявили, що “Північному потоку-1” потрібне технічне обслуговування заводу Siemens для повноцінної роботи ще 6 турбін.

Також у “Газпромі” розраховують на безумовне виконання групою компаній Siemens своїх зобов’язань з обслуговування газових турбін, “від яких залежить надійна робота газопроводу та забезпечення природним газом європейських споживачів”.

Російська компанія натякнула, що відсутність цих документів може завадити майбутньому транзиту газу. Наразі “Газпром вже скоротив потоки через “Північний потік-1” на 40%.