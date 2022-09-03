Напередодні російський "Газпром" повідомив, що на невизначний термін зупиняє газопостачання до Європи трубопроводом "Північний потік". У США та Європі вже прокоментували дії Російської Федерації.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомили у пресслужбі “Газпрому”, під час проведення регламентних робіт на газоперекачуючому агрегаті Trent 60 було виявлено “витік олії з домішкою герметизуючого складу по роз’ємах клемних з’єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного тиску”.

“До усунення зауважень роботи обладнання транспорт газу у газопровід “Північний потік” повністю зупинено”, – мовиться у повідомленні.

Водночас точну чи приблизну дату усунення несправностей та відновлення газопостачання у “Газпромі” не назвали.

У Білому домі, в електронному листі для Reuters, коментуючи рішення “Газпрому” заявили, що США та Європа разом працюють для того, аби забезпечити достатню кількість запасів блакитного палива.

“Не дивно, що Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів”, – заявили в адміністрацію президента США Джо Байдена.

Представник Білого дому також наголосив, що європейські сховища газу обов’язково будуть заповнені до зимового періоду. Водночас він наголосив, що лише спільних зусиль США та Європи для цього недостатньо.

У Європі також зреагували на рішення “Газпрому”. Зокрема голова пресслужби Єврокомісії Ерік Мамер у своєму Twitter-акаунті зауважив, що зупинення газопостачання “Північним потоком” – ще один доказ того, що Росія є ненадійним постачальником.

“Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти”, – написав він.