Російська компанія "Газпром" повністю припинила газопостачання нідерландській компанії GasTerra B.V., яка відмовилась платити за газ у рублях.

Про це повідомили у “Газпромі”.

У компанії зауважили, що станом на кінець понеділка, 30 травня, компанія GasTerra B.V. не заплатила “Газпром експорту” за постачання газу у квітні у рублях відповідно до указу президента РФ Володимира Путні.

“Платежі за газ, який постачали з 1 квітня, повинні відбуватись у рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були своєчасно попереджені”, – наголосили у “Газпромі”.

Варто зауважити, що нідерландська компанія GasTerra B.V., ще 30 травня, тобто до офіційної заяви “Газпрому”, повідомила, що відмовляється платити за російський газ у рублях, оскільки це порушить санкції Євросоюзу.

Додамо, що з аналогічною заявою виступили і в данській енергетичній компанії Orsted. У компанії заявили, що не будуть оплачувати російський газ у рублях, тому очікують, що найближчим часом “Газпром” припинить газопостачання у Данію.