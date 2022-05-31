Про це повідомили у “Газпромі”.
У компанії зауважили, що станом на кінець понеділка, 30 травня, компанія GasTerra B.V. не заплатила “Газпром експорту” за постачання газу у квітні у рублях відповідно до указу президента РФ Володимира Путні.
“Платежі за газ, який постачали з 1 квітня, повинні відбуватись у рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були своєчасно попереджені”, – наголосили у “Газпромі”.
Варто зауважити, що нідерландська компанія GasTerra B.V., ще 30 травня, тобто до офіційної заяви “Газпрому”, повідомила, що відмовляється платити за російський газ у рублях, оскільки це порушить санкції Євросоюзу.
Додамо, що з аналогічною заявою виступили і в данській енергетичній компанії Orsted. У компанії заявили, що не будуть оплачувати російський газ у рублях, тому очікують, що найближчим часом “Газпром” припинить газопостачання у Данію.
- Нагадаємо, російський “Газпром” 21 травня припинив експорт газу до Фінляндії. Про це заявив оператор фінської газової системи. Це стало останнім загостренням суперечки щодо енергетичних платежів із західними країнами.
- Раніше Польща розірвала угоду на постачання російського газу, яка мала завершитися наприкінці 2022 року. Контракт діяв з 1993 року.
- Також повідомлялось, що Росія запровадила санкції проти дочірніх компаній “Газпрому” у Європі та США. Згідно з указом президента РФ Володимира Путіна, російські організації не зможуть укладати угоди з підсанкційними компаніями та виконувати свої обов’язки по діючих угодах.