Про це повідомляє пресслужба Оператора газотранспортної системи України.

Сьогодні, 1 жовтня, з початку нової газової доби (07:00) зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, попри те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн м3 на добу.

1 жовтня набрав чинності контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу обсягом 4,5 млрд куб м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через Турецький потік.

Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України, і українська сторона жодного разу не порушувала зобов’язань. Більш того, український маршрут – найбільш економічно вигідний, бо є найкоротшим шляхом постачання газу до Угорщини, про це свідчать обсяги торгівлі між компаніями обох країн за останні роки, – зазначає гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він також додав, що монополізація газових маршрутів Газпромом, яку ми наразі спостерігаємо, ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС – конкурентності та прозорості.

Сергій Макогон оцінив подібний “жест” як черговий крок Росії до газового домінування у Європі.