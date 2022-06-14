Про це повідомило проросійське агентство “Интерфакс“.
У “Газпрома” не вистачає технічних можливостей для підтримки повноцінної роботи газопроводу. Річ у тім, що обладнання від компанії Siemens, яке відправили на ремонт, не повернулося до РФ. У середині травня компанія ухвалила рішення залишити російський ринок після близько 170 років діяльності на тлі російсько-української війни.
Відтепер газовий монополіст РФ може забезпечити транспортування лише 100 млн кубометрів газу на добу. Раніше число становило 167 млн кубометрів на добу.
“У зв’язку з несвоєчасним поверненням компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів з ремонту, виробленням міжремонтного ресурсу ГПА і виявленими технічними несправностями двигунів (отримано припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності) в цей час на компресорній станції “Портова” може бути використано тільки три газоперекачувальних агрегати”, – повідомив “Газпром”.
Зазначимо, що “Північний потік-1” запустили у 2011 році. Він транспортує газ з Росії до Німеччини. Його пропускна здатність на рік складає 27 млрд кубометрів на рік. Німецька опозиція неоднаразово закликала чинний Бундестаг відмовитися від постачання цим газопроводом, але цього не сталося.
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