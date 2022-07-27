Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
“Наразі ми спостерігаємо оголошене скорочення”, – підтвердив голова Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер вранці в середу, 27 липня. Він додав, що протягом дня відомство спостерігатиме, чи надходитиме газ у цьому обсязі.
Водночас “Газпром” збільшив постачання магістральним газопроводом “Трансгаз”, що проходить з України через Словаччину, проти показників попередніх днів, повідомив оператор газопроводу Eugas. У місті Вельке-Капушани на кордоні з Україною, яке є початковою точкою словацької ділянки газопроводу, було заявлено постачання в обсязі 68,6 млн кубометрів газу, днем раніше цей показник становив 36,8 млн кубометрів.
Як зазначили у виданні, це свідчить про те, що “Газпром” прагне компенсувати недостатнє постачання до Європи через “Північний потік-1”. Додаткові обсяги постачання “Трансгазом” приблизно відповідають зниженню по СП-1.
Увечері 25 липня “Газпром” поширив заяву про зупинку через ремонтні роботи експлуатації газотурбінного двигуна Siemens на компресійній станції (КС) “Портова”, яка відповідає за прокачування газу трубопроводом “Північний потік-1”. У Мінекономіки Німеччини вважають, що “технічних причин для скорочення постачання немає”.
У червні “Газпром” різко скоротив прокачування газу трубопроводом “Північний потік”. У російській компанії це пояснили невчасним поверненням газової турбіни Siemens після ремонту в Канаді. А з 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу було зупинено через планову профілактику. Крім того, через бюрократичну тяганину в Німеччині “Газпром” не отримав відремонтовану турбіну до завершення профілактичного ремонту трубопроводу. У Німеччині, яка отримує основний обсяг споживаного російського газу “Північним потоком-1”, вважають причиною для скорочення політичні мотиви.
Довідка. “Північний потік-1” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.
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