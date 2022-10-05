Російська газовидобувна і газорозподільна корпорація "Газпром" заявила про відновлення постачання газу до Італії через територію Австрії, яке було зупинено 1 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Газпром” заявив, що спільно з італійськими покупцями вдалося знайти рішення щодо формату взаємодії в умовах регулятивних змін, що відбулися в Австрії наприкінці вересня.

Натомість австрійський оператор повідомив про готовність підтверджувати транспортні номінації ТОВ “Газпром експорт”, що дозволяє відновити постачання російського газу через територію Австрії.

За даними видання Reuters, італійська компанія Eni SpA підтвердила у своїй заяві, що постачання відновилися, хоча й заявила, що очікує, що сьогодні, 5 жовтня, надійде лише частина газу.

“Відновлення постачань стало можливим завдяки вирішенню Eni SpA та залученими сторонами обмежень, що виникають внаслідок нового законодавства, запровадженого австрійськими регуляторними органами”, – йдеться у заяві італійської компанії.

Нагадаємо, що 1 жовтня російська газовидобувна і газорозподільна монополія “Газпром” тимчасово зупинила постачання природного газу до Італії, що посилило енергетичну кризу в Європі.

Найбільша нафтова компанія Італії Eni SpA заявила, що “Газпром” не може підтвердити запитувані обсяги газу на 1 жовтня, заявивши, що постачання газу через Австрію неможливі: “Ми працюємо над тим, щоб перевірити з “Газпромом”, чи можливо відновити потоки до Італії”, — сказав речник Eni SpA.

Водночас в італійській компанії додали, що Австрія, схоже, таки отримує газ від “Газпрому”.