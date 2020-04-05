Про це повідомляється на сайті каналу.
Починаючи з 3 квітня, телевізійні програми HBO, документальні фільми та театральні фільми Warner Bros. будуть доступні навіть тим, у кого немає підписки.
Це перший раз, коли HBO зробив безкоштовний доступ до такої кількості програм.
Повний список безкоштовного контенту:
9 серіалів:
- Ballers (5 сезонів)
- Barry (2 сезонів)
- Silicon Valley (6 сезонів)
- Six Feet Under (5 сезонів)
- The Sopranos (7 сезонів)
- Succession (2 сезонів)
- True Blood (7 сезонів)
- Veep (7 сезонів)
- The Wire (5 сезонів)
10 документальних фільмів або документальних серіалів:
- The Apollo
- The Case Against Adnan Syed
- Elvis Presley: The Searcher
- I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter
- The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley
- Jane Fonda in Five Acts
- McMillion$
- True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality
- United Skates
- We Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical Fest
20 фільмів від Warner Bros.
- Arthur
- Arthur 2: On the Rocks
- Blinded By the Light
- The Bridges of Madison County
- Crazy, Stupid, Love
- Empire of the Sun
- Forget Paris
- Happy Feet Two
- Isn’t It Romantic?
- The Lego Movie 2: The Second Part
- Midnight Special
- My Dog Skip
- Nancy Drew And The Hidden Staircase
- Pan
- Pokémon Detective Pikachu
- Red Riding Hood
- Smallfoot
- Storks
- Sucker Punch
- Unknown
Раніше японська компанія-виробник фотоапаратів та об’єктивів Nikon надала безкоштовний доступ до своїх онлайн-уроків на час карантину.
- Британська письменниця Джоан Роулінг запустила безкоштовний розважальний портал “Гаррі Поттер вдома” (Harry Potter At Home), аби допомогти дітям легше пережити карантин.
- Порнографічний сервіс Pornhub на тлі пандемії коронавірусу ввів безкоштовний доступ до преміум-підписки для користувачів всіх країн до 23 квітня.