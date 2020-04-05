Канал HBO надав безкоштовний доступ до майже 500 годин контенту на HBO NOW і HBO GO в рамках кампанії #StayHomeBoxOffice.

Про це повідомляється на сайті каналу.

Починаючи з 3 квітня, телевізійні програми HBO, документальні фільми та театральні фільми Warner Bros. будуть доступні навіть тим, у кого немає підписки.

Це перший раз, коли HBO зробив безкоштовний доступ до такої кількості програм.

Повний список безкоштовного контенту:

9 серіалів:

Ballers (5 сезонів) Barry (2 сезонів) Silicon Valley (6 сезонів) Six Feet Under (5 сезонів) The Sopranos (7 сезонів) Succession (2 сезонів) True Blood (7 сезонів) Veep (7 сезонів) The Wire (5 сезонів)

10 документальних фільмів або документальних серіалів:

The Apollo The Case Against Adnan Syed Elvis Presley: The Searcher I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley Jane Fonda in Five Acts McMillion$ True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality United Skates We Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical Fest

20 фільмів від Warner Bros.

Arthur Arthur 2: On the Rocks Blinded By the Light The Bridges of Madison County Crazy, Stupid, Love Empire of the Sun Forget Paris Happy Feet Two Isn’t It Romantic? The Lego Movie 2: The Second Part Midnight Special My Dog Skip Nancy Drew And The Hidden Staircase Pan Pokémon Detective Pikachu Red Riding Hood Smallfoot Storks Sucker Punch Unknown

Раніше японська компанія-виробник фотоапаратів та об’єктивів Nikon надала безкоштовний доступ до своїх онлайн-уроків на час карантину.