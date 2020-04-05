Про це повідомляється на сайті каналу.

Починаючи з 3 квітня, телевізійні програми HBO, документальні фільми та театральні фільми Warner Bros. будуть доступні навіть тим, у кого немає підписки.

Це перший раз, коли HBO зробив безкоштовний доступ до такої кількості програм.

Повний список безкоштовного контенту:

9 серіалів:

  1. Ballers (5 сезонів)
  2. Barry (2 сезонів)
  3. Silicon Valley (6 сезонів)
  4. Six Feet Under (5 сезонів)
  5. The Sopranos (7 сезонів)
  6. Succession (2 сезонів)
  7. True Blood (7 сезонів)
  8. Veep (7 сезонів)
  9. The Wire (5 сезонів)

10 документальних фільмів або документальних серіалів:

  1. The Apollo
  2. The Case Against Adnan Syed
  3. Elvis Presley: The Searcher
  4. I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter
  5. The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley
  6. Jane Fonda in Five Acts
  7. McMillion$
  8. True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality
  9. United Skates
  10. We Are the Dream: The Kids of the MLK Oakland Oratorical Fest

20 фільмів від Warner Bros.

  1. Arthur
  2. Arthur 2: On the Rocks
  3. Blinded By the Light
  4. The Bridges of Madison County
  5. Crazy, Stupid, Love
  6. Empire of the Sun
  7. Forget Paris
  8. Happy Feet Two
  9. Isn’t It Romantic?
  10. The Lego Movie 2: The Second Part
  11. Midnight Special
  12. My Dog Skip
  13. Nancy Drew And The Hidden Staircase
  14. Pan
  15. Pokémon Detective Pikachu
  16. Red Riding Hood
  17. Smallfoot
  18. Storks
  19. Sucker Punch
  20. Unknown

Раніше японська компанія-виробник фотоапаратів та об’єктивів Nikon надала безкоштовний доступ до своїх онлайн-уроків на час карантину.