18 червня у Києві - CSR Ukraine, експертна організація Центр «Розвиток КСВ» спільно з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні провели 21-денний Всеукраїнський онлайн-марафон для молоді #HealthyChallenge2020 та залучили понад 4500 молодих людей з різних регіонів України.

Партнери: Міністерство молоді та спорту України, компанія Decathlon Ukraine, інтернет-видання #Букви та платформа ChallengeCore.

Онлайн-марафон пройшов у рамках всеукраїнської програми Healthy Challenge, і має на меті популяризувати здоровий спосіб життя та покращити емоційний стан молоді, особливо в умовах поширення COVID-19.

Протягом 21 дня (з 18 травня до 7 червня 2020 року) хлопці та дівчата з різних регіонів отримували щоденні челенджі на тему здорового способу життя через спеціального телеграм-бота @HealthyChallengeBot. Завдання для молоді стосувалися фізичної активності, раціонального харчування, репродуктивного та психічного здоров’я, а також профілактики COVID-19.

“Нам дуже приємно, що молодь не просто прийняла виклик і виконувала завдання щодня, в умовах карантину, але й мала змогу виробити протягом 21 дня корисні звички – це і спорт, і правильне харчування, і здорова поведінка. Цей челлендж проходить вже другий рік поспіль і ми бачимо, наскільки такі ініціативи підтримуються молоддю з різних міст. Зараз, коли усі ми стикнулися із загрозою COVID-19, подібні ініціативи справді допомагають” – сказала Людмила Шевцова, радниця з питань молоді та ВІЛ в UNFPA, Фонду ООН в галузі народонаселення.

Всього на челендж-марафон зареєструвалося понад 4500 молодих людей, 570 з яких щотижня успішно виконували завдання та змагалися за корисні призи: спортивні пляшки для води та рушники, міні-рюкзаки та ланч-бокси, а також за головні призи – фітнес-браслети.

Опитування показало, що після Марафону на 17% більше учасників та учасниць ведуть здоровий спосіб життя: менше вживають алкоголь, регулярно роблять фізичні вправи, додали до раціону свіжі овочі та фрукти.

Серед найпопулярніших челенджів марафону – #ПланкаЧелендж, #ВдягниМаску, #АнтистресЧелендж, #ТарілкаЗдоровогоХарчування та челендж “Все, що варто знати про ВІЛ/СНІД”.

“Здоров’я молоді в усіх його аспектах – актуальна та важлива тема. Завдяки фановому формату #HealthyChallenge2020 нам вдалося зробити її справді цікавою і популярною. Учасники та учасниці не просто отримали корисні рекомендації, а й одразу спробували їх на практиці: робили фізичні вправи, креативні публікації в соцмережах, готували корисні страви, і, звісно, проходили інтерактивні онлайн-курси і тести. Ми бачимо позитивний вплив марафону і віримо, що саме такі проєкти можуть зробити молодь свідомою та здоровою” – зазначив Тарас Деркач, координатор програми “Healthy Challenge” Центру «Розвиток КСВ»

Переможцями онлайн-марафону Healthy Challenge 2020 стали: Маріна Свінціцька (16 років, м. Хмельницький), Софія Швачка (16 років, м. Лисичанськ) та Ольга Формода (22 роки, м. Вінниця).

“Я дізналась багато про здорове харчування, і вперше робила такі серії вправ як “табата-челендж”. Завдання були простими і доступними. Дуже рада що “не прокарантинила” таку нагоду, відкрила щось нове та виграла призи” – зазначила переможниця онлайн-марафону Марина Свінціцька.

“Під час марафону я вперше виконала планку та дізналась нову інформацію з навчальних відео, які були надіслані як завдання. Цей проєкт є поштовхом для молоді харчуватись корисно, досліджувати більше про здоровий спосіб життя, займатись спортом та дбати про своє здоров’я!” – наголосила призерка онлайн-марафону Анна Кічула.

Деталі щодо Марафону та програми Healthy Challenge – Тарас Деркач, координатора Career Hub, Центр “Розвиток КСВ”: [email protected], 093 440 50 28

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