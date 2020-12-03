Covid-19 Україна

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Гей-вечірки у Брюсселі відвідують політики з України та Польщі, – організатор

Після скандальної секс-вечірки у Брюсселі, на якій затримали угорського євродепутата Йожефа Сайєра, організатор цієї імпрези Девід Манжелі зробив низку резонансних заяв.

Четвер, 3 грудня 2020, 13:28

Про це повідомляє видання Onet.

Чоловік зізнався, що гостями його гей-вечірок часто стають відомі політики. Вони дізнаються про ці заходи від знайомих.

“Спочатку, близько півтора року тому, зі мною зв’язалися два політики, які чули про мої вечірки від брюссельських знайомих. Потім зголосилися ще двоє, які дізналися про них від колег з Німеччини” – розповідає Манжелі.

За його словами, частими гостями його секс-вечірок стають польські політики. При цьому чоловік зазначив, що з Польщі до нього приїжджають тільки депутати правлячої партії “Право і справедливість”. 

Ба більше, на цих заходах були й українські політики.

“У нас є політики з України, Франції, Німеччини, Нідерландів, Люксембургу, Швейцарії чи Іспанії. Однак найчастішими гостями є поляки та угорці”, – зазначає він.

Щодо угорських політиків, то Манжелі розповів, що серед гостей його гей-вечірок були щонайменше 9 політиків з партії Орбана “Фідес”. Це національні та європейські депутати.

  • Член Європейського парламенту, який представляє партію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, подав у відставку зі своєї посади після того, як його затримали за участь у секс-вечірці.
  • Угорський євродепутат Йожеф Сайєр, якого затримали на секс-вечірці у Брюсселі, хизувався, що сам був організатором масових оргій.
Теги: гей-вечірка, Орбан, політика, Сайєр, секс-вечірка

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