Heineken припинив продаж і виробництво свого пива у Росії

Про це інформує американський телеканал CNN.
Компанія планує вжити негайних заходів, щоб відгородити свої російські операції від ширшого бізнесу, і заявила, що більше не буде “отримувати будь-які чисті фінансові вигоди від наших російських операцій”.
Heineken вже оголосив про плани припинити всі нові інвестиції та експорт до Росії.
У своїй заяві 9 березня представники компанії Heineken оголосили, що оцінюють “стратегічні варіанти майбутнього наших російських операцій”.
“Ми бачимо чітку відмінність між діями влади та наших співробітників у Росії. Протягом понад 20 років наші місцеві співробітники є цінними членами нашого бізнесу Heineken. Підтримка наших співробітників та їхніх сімей є чітким принципом, коли ми визначаємо шлях вперед”, – наголошують у компанії.
Heineken заявив, що також посилить підтримку та пожертвування неурядовим організаціям, які працюють у Польщі, Угорщині, Румунії та Словаччині.
- Нагадаємо, 8 березня, майже через два тижні після того, як російські війська вдерлися в Україну, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила, що тимчасово закриє усі 850 закладів у РФ.
- Також німецький бренд спортивного одягу та взуття Adidas Originals заявив про закриття своїх магазинів у РФ, проте поки що не виходить з російського ринку.
- Раніше також Компанія Nike заявила, що зупиняє роботу інтернет-магазину в РФ.
- Водночас нафтова компанія-гігант Royal Dutch Shell оголосила про намір поступово відмовитись від участі в усіх своїх проєктах у РФ.
- Також Netflix призупинив роботу в РФ на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну.
- Варто зазначити, що група компаній Kering, яка володіє кількома фешн-брендами, зокрема, Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron та Alexander McQueen, тимчасово закриває магазини на території РФ.