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Heineken припинив продаж і виробництво свого пива у Росії

Heineken став останнім великим брендом, який припинив свою діяльність в Росії. Представники голландської пивоварні заявили, що припиняють продаж, виробництво та рекламу пива марки Heineken в країні.

Середа, 9 березня 2022, 11:41
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Про це інформує американський телеканал CNN.

Компанія планує вжити негайних заходів, щоб відгородити свої російські операції від ширшого бізнесу, і заявила, що більше не буде “отримувати будь-які чисті фінансові вигоди від наших російських операцій”.

Heineken вже оголосив про плани припинити всі нові інвестиції та експорт до Росії.

У своїй заяві 9 березня представники компанії Heineken оголосили, що оцінюють “стратегічні варіанти майбутнього наших російських операцій”.

“Ми бачимо чітку відмінність між діями влади та наших співробітників у Росії. Протягом понад 20 років наші місцеві співробітники є цінними членами нашого бізнесу Heineken. Підтримка наших співробітників та їхніх сімей є чітким принципом, коли ми визначаємо шлях вперед”, – наголошують у компанії.

Heineken заявив, що також посилить підтримку та пожертвування неурядовим організаціям, які працюють у Польщі, Угорщині, Румунії та Словаччині.

Теги: Heineken, російська агресія, російсько-українська війна, Росія, санкції, пиво

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