Мінігелікоптер Ingenuity (Винахідливість) здійснив перший політ на Марсі у 2022 році. Затримки були викликані погодними умовами на Червоній планеті.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA у Twitter.

Гелікоптер у січні не здійснював польоти через пилові бурі. Подібні погодні явища зазвичай забруднюють сонячні батареї, тому рівень доступної енергії апарату знижується. Головний дослідник місії InSight Брюс Банердт виданню Futurism зазначав, що пилові бурі почалися на Марсі різко на початку січня й поставили під ризики роботу посадкового апарату NASA InSight. Проте її відновили вже у лютому.

Апарат Ingenuity здійснив вже 19 політ на Марсі з початку його місії у 2021 році. Політ тривав 99,98 секунди, а сам гелікоптер подолав відстань близько 62 метрів.

Мінігелікоптер “Винахідливість” важить всього 1,8 кілограма та 1,2 метра діаметром. Головна мета апарату полягає у вивченні Марса з повітря. Завдяки йому NASA отримує багато фотографій з поверхні планети та досліджує її. До операції також долучили марсохід Perseverance (Наполегливість), який вивчає ландшафт планети, оцінює природні ресурси та ризики для наступних місій. Очікується, що програма триватиме два роки, хоча ймовірно її продовжать.