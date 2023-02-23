Генасамблея ООН проголосувала резолюцію про підтримку української «формули миру»

Про це йшлося під час засідання.
Резолюцію внесла Україна та більш як 60 країн. Документ вимагає від Російської Федерації повного виведення її Збройних сил з території України, припинення бойових дій, а також закріпить ключові положення “формули миру” президента Володимира Зеленського.
Так, за результатами, 141 країна проголосувала “за”, утрималися 32 країни, водночас проти 7: Білорусь, Еритрея, КНДР, Малі, Нікарагуа, Сирія та РФ.
Тоді як утримались зокрема: Китай, Індія, Куба, Іран, Пакистан, Казахстан.
Проте, серед тих, хто нас підтримав, були також провідні держави Близького Сходу.
Резолюція, що містить 11 пунктів, наголошує на “необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН” та закликає держави спільно з міжнародними організаціями “подвоїти підтримку дипломатичних зусиль”.
У резолюції РФ закликають “негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з України в межах міжнародно визнаних кордонів”.
Також вимагається дотримання міжнародного права й негайне припинення атак на критичну інфраструктуру України.
Генасамблея наголосила на необхідності забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України
Крім того, у резолюції міститься заклик до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення примусово переміщених і депортованих осіб, зокрема й дітей.
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