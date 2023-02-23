Генасамблея ООН проголосувала резолюцію про підтримку української «формули миру»

23 лютого Генеральна асамблея ООН, абсолютною більшістю, підтримала резолюцію України та союзників "Принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні".

Про це йшлося під час засідання.

Резолюцію внесла Україна та більш як 60 країн. Документ вимагає від Російської Федерації повного виведення її Збройних сил з території України, припинення бойових дій, а також закріпить ключові положення “формули миру” президента Володимира Зеленського.

Так, за результатами, 141 країна проголосувала “за”, утрималися 32 країни, водночас проти 7: Білорусь, Еритрея, КНДР, Малі, Нікарагуа, Сирія та РФ.

Тоді як утримались зокрема: Китай, Індія, Куба, Іран, Пакистан, Казахстан.

Проте, серед тих, хто нас підтримав, були також провідні держави Близького Сходу.

Резолюція, що містить 11 пунктів, наголошує на “необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН” та закликає держави спільно з міжнародними організаціями “подвоїти підтримку дипломатичних зусиль”.

У резолюції РФ закликають “негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з України в межах міжнародно визнаних кордонів”.

Також вимагається дотримання міжнародного права й негайне припинення атак на критичну інфраструктуру України.

Генасамблея наголосила на необхідності забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України

Крім того, у резолюції міститься заклик до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення примусово переміщених і депортованих осіб, зокрема й дітей.